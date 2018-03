Großes Ehrenzeichen der Republik an Gideon Eckhaus

Überreichung durch Nationalratspräsidentin Prammer

Wien (PK) - Gideon Eckhaus hat das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhalten. Der Vorsitzende der Israelisch-Österreichischen Gesellschaft Tel Aviv war seit 1994 maßgeblich an den Restitutionsverhandlungen mit der österreichischen Regierung beteiligt. Das Ehrenzeichen wird Eckhaus heute Mittag im Rahmen einer Feierstunde im Empfangssalon des Parlaments von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer überreicht. Die Laudatio auf den Geehrten hält die Schauspielerin und Autorin Topsy Küppers. Roman Grinberg sorgt für die musikalische Umrahmung.

Gideon Eckhaus ist gebürtiger Wiener, er wurde 1923 als Sohn des Kaufmanns Karl Eckhaus und seiner Frau Sabine geboren. Die Mutter verstarb frühzeitig. 1935 wurde Gideon Mitglied im zionistischen Jugendverband und strebte die Ausreise nach Palästina im Rahmen der Jugend-Alijah an. 1938 wurde aus der geplanten Alijah eine Flucht vor der nationalsozialistischen Verfolgung. Gideon erreichte Triest, von wo er Anfang 1939 per Schiff nach Palästina gelangte.

Die Firma des Vaters wurde "arisiert", Karl Eckhaus in Auschwitz ermordet. Gideons Bruder überlebte den Holocaust in den USA. Gideon beteiligte sich aktiv am Aufbau des Staates Israel, zunächst als Mitglied der Jewish Settlement Police und der Haganah (der jüdischen Untergrundarmee), später im Militär und in der Arbeit mit jugendlichen Neueinwanderern sowie in der israelischen Sozialversicherung. Seit seiner Pensionierung vertritt er als Vorsitzender des Zentralkomitees der Juden aus Österreich in Israel und der Vereinigung der Pensionisten aus Österreich die Interessen seiner Landsleute in Israel. (Schluss) sox

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst / Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2260

Mail: pk @ parlament.gv.at

Web: http://www.parlament.gv.at