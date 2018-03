NÖM-Generalbevollmächtigter Gerhard Schützner tritt in den Ruhestand

Baden (OTS) - Nach 16 erfolgreichen Jahren als Generalbevollmächtigter der NÖM AG tritt Gerhard Schützner, Jahrgang 1945, per Ende Juni 2013 in den wohlverdienten Ruhestand. Schützner war 1997 mit der Sanierung der zu diesem Zeitpunkt verlustträchtigen NÖM AG betraut worden. Zuvor war der gebürtige Österreicher über fast zwei Jahrzehnte lang Chef der großen deutschen Molkerei Müller, die er von einer kleinen bayrischen Molkerei zu einer der größten Molkereien Europas geführt hatte.

Der sehr ehrgeizige Plan Schützners für die NÖM AG war es, sich von unprofitablen Produkten zu trennen, die Marken auszubauen und die Milchverarbeitung generell zu erhöhen. Dieser Plan wurde ab 1998 Schritt für Schritt erfolgreich in die Tat umgesetzt. Mit der Installierung der ersten PET Anlage in Baden im Jahr 1999 gelang der Startschuss für das internationale Wachstum der NÖM AG.

Unter der Führung Schützners verdoppelte sich der Umsatz der NÖM AG von EUR 200 Mio. im Jahr 1997 auf knapp EUR 400 Mio. (2013). Während das Unternehmen 1997 seine Milchprodukte nur in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland vertrieb, ist die NÖM AG heute ein international anerkannter Produzent hoch veredelter Milchprodukte, die in 23 Ländern in Europa verkauft werden. Neben drei Produktionsstätten in Österreich betreibt die NÖM AG auch Niederlassungen und Standorte in England, Ukraine, Italien und Ungarn. In Österreich ist sie verlässlicher und langjähriger Partner für rund 4.000 Bauern.

"Gerhard Schützner hat wesentlich dazu beigetragen, dass die NÖM AG heute ein modernes, wettbewerbsfähiges und erfolgreiches Unternehmen auf dem österreichischen und europäischen Milchmarkt ist. Seiner Innovationsbereitschaft, bei gleichzeitigem Bekenntnis zu unverändert hoher Qualität, sowie seinen Managementfähigkeiten ist es zu verdanken, dass NÖM-Produkte weit über den heimischen Markt hinaus vom Konsumenten geschätzt werden", so Klaus Buchleitner, Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, die mit einem Anteil von 79,8 Prozent Haupteigentümerin der NÖM AG ist.

