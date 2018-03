U1-Tunnelanstich: Nächster Schritt für die U1 in den Süden

Tunnelpatin Brauner wünscht allen Beteiligten unfallfreien Tunnelbau und Glückauf!

Wien (OTS) - Die Arbeiten für die U1-Verlängerung nach Oberlaa laufen bereits seit Monaten. Heute wurde bei der künftigen Station Alaudagasse der offizielle Start der Tunnel-Bauarbeiten mit dem Tunnelanstich von Vizebürgermeisterin und Tunnelpatin Renate Brauner, Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer und Bezirksvorsteherin Hermine Mospointer feierlich eingeläutet. Jetzt starten die Tunnelarbeiten für die beiden Tunnelröhren von der Alaudagasse in Richtung Altes Landgut, die jeweils rund 350 Meter lang sind.

"Die Verlängerung der U1 bringt nicht nur eine schnellere Verbindung für die Wienerinnen und Wiener, sondern sichert Arbeitsplätze in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Eine Investition von 100 Millionen Euro in den U-Bahn Neubau bedeutet die Schaffung bzw. Sicherung von über 2.000 Arbeitsplätzen. Für die U1-Verlängerung sind das rund 12.000 Arbeitsplätze", so Brauner. "Ein herzliches "Glückauf" an alle, die jetzt am Tunnel aber auch an der Oberfläche arbeiten", wünscht Brauner.

"Für viele Mitarbeiter geht es jetzt unter die Erde, wo in den nächsten Monaten rund um die Uhr mit Spezialgerät nach der "Neuen Österreichischen Tunnelbaumethode" gearbeitet wird. Spezielle Baumaschinen sichern den Tunneldeckenbereich, während das Erdreich im Tunnel von Baggern schrittweise ausgehoben wird. Gleichzeitig wird der Tunnel bereits segmentweise mit Spritzbeton versiegelt", erklärt Steinbauer.

"Die Favoritnerinnen und Favoritner können sich freuen, denn mit der Verlängerung der U1 nach Oberlaa wird unser Bezirk noch besser an das Öffi-Netz angebunden. Davon profitieren viele tausende Menschen entlang der Strecke", so Mospointner.

Die U1 im Überblick

Nach Abschluss der Ausbauarbeiten wird die U1 um fünf weitere Stationen (Troststraße - Altes Landgut - Alaudagasse - Neulaa -Oberlaa) sowie um zusätzliche 4,6 km wachsen.

2017 wird die U1 dann mit 19,2 km die längste U-Bahn Wiens sein. Mit der U1 Verlängerung werden die BewohnerInnen des südöstlichen Teils der Hansson-Siedlung und der Stadtentwicklungsgebiete südlich der Donauländebahn direkt an die Hauptschlagader des öffentlichen Verkehrs in Wien angebunden sein. Allein zwischen Alaudagasse und Oberlaa profitieren tausende Menschen von diesem Angebot. Die Therme Wien, die knapp 4.000 Studierenden des FH Campus Wien und die Generali Arena werden leichter erreichbar sein. Die Fahrzeit von Oberlaa zum Stephansplatz wird sich auf 13 Minuten verkürzen.

Die neue Strecke im Detail

Die neue Trasse wird direkt im Anschluss an die bestehende Station Reumannplatz - durch einen Umbau der dortigen Wendeanlage - in Tieflage unter der Favoritenstraße zum Alten Landgut und weiter zur Alaudagasse geführt. Zwischen Alaudagasse und Oberlaa erfolgt die Streckenführung der U-Bahnlinie ebenerdig. Im Bereich Alaudagasse wird die U1 so gebaut, dass eine etwaige Abzweigung nach Rothneusiedl in einigen Jahren technisch ermöglicht werden könnte. Die Linie 67 wird während der Arbeiten und nach Fertigstellung der U1-Verlängerung entsprechend angepasst.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien GmbH & Co KG

Kommunikation

Tel.: (01) 7909-14203

presse @ wienerlinien.at

www.wienerlinien.at