Wr. Landtag - SP-Klicka: Wiener Patientenanwaltschaft behandelte 2012 fast 12.000 Anliegen

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft wird von den Wienerinnen und Wienern angenommen," so die Dritte Landtagspräsidentin Marianne Klicka am Donnerstag: "Im Jahr 2012 wurden 12.000 Anliegen an sie herangetragen, es kam zu 3.350 Aktenbearbeitungen. Ein großer Teil waren Beschwerden, aber auch zahlreiche Bitten um Informationen, da die Patientinnen und Patienten sich von der Ärztekammer oft unzureichend informiert fühlen." Für die Bürgerinnen und Bürger sei es wichtig, ein unabhängige Anwaltschaft zu haben, der sie vertrauen können.

Bei Härtefällen sei rasche finanzielle Unterstützung wichtig. Der Wiener Patientenentschädigungsfonds habe erst vor wenigen Tagen seine 100. Beiratssitzung abgehalten, so Klicka: "Dabei wurden in den letzten zehn Jahren in 1.804 Fällen 16 Millionen Euro für Entschädigungen aufgewendet. Geld kann Leid zwar nicht aufwiegen, aber die Basis schaffen, das Leben halbwegs gut weiterzuführen." Klicka dankte besonders den ehrenamtlichen Mitgliedern im Beirat und bezeichnete es als sinnvoll, auch im niedergelassenen Bereich Entschädigungen aus diesem Fonds zu zahlen. Die Patientenanwältin Pilz und der neugewählte Patientenobmann in der Ärztekammer Bittner sollen gemeinsam für die Patientinnen und Patienten kämpfen "ähnlich wie die Wiener Fiaker von zwei Pferden gemeinsam gezogen werden."

Abschließend bedankte sich Klicka bei der Patientenanwältin Pilz und ihrem Team sowie ihrem Vorgänger Brustbauer.

