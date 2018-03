Kotschnig: BZÖ-Kärnten präsentiert personellen Neuzugang

Ex-FPÖ-Bezirksobmann von Klagenfurt und Klagenfurt Land unterstützt Josef Bucher

Klagenfurt (OTS) - Siegfried Plausteiner, Unternehmer aus Klagenfurt und Ex-FPÖ-Bezirksobmann und ehemaliger stellvertretende Ortsparteiobmann von FPK-Stadtrat Wolfgang Germ bis 2012 hat im BZÖ seine neue alte Heimat wiedergefunden. Der Mitaufdecker der Spitzelaffäre rund um den verstorbenen BZÖ-Landeshauptmann Jörg Haider kritisierte im Rahmen einer Pressekonferenz die Planlosigkeit der FPK und berichtete von undemokratischer Vorgangsweise innerhalb der blauen Stadtpartei. "Freie Meinung wurde nicht zugelassen", so Plausteiner, der von unglaublichen Zuständen innerhalb der Ortsgruppe von Germ berichtete. "Die Drüberfahrermethode von Scheider und Germ war der Grund weshalb sich Ortsgruppen auflösten. Das Wahlergebnis bei der Landtagswahl zeigt deutlich, dass die Spitze der FPK das Vertrauen der Basis verloren hat", so Plausteiner. BZÖ-Kärnten Landesgeschäftsführer Klaus Kotschnig sieht die Unterstützung Plausteiners als deutliches Signal auch an alle enttäuschen unbescholtenen FPK-Mitglieder. " Herzlich Willkommen Sigi."

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ Kärnten - Pressestelle