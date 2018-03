Wilfing zu Jugendstrategie: Sind damit auf einem guten Weg für junge Menschen

Ehrenamtliches Engagement und dabei erlernte Kompetenzen sollen auch im Berufsleben mehr anerkannt werden

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Die heute von Bundesminister Reinhold Mitterlehner vorgestellte Jugendstrategie geht den richtigen Weg für junge Menschen. Ganz zentral ist, dass Jugendliche auch selbst eingebunden werden und nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Auch für uns in Niederösterreich ist klar: wir entwickeln unser Land mit den jungen Menschen in die Zukunft", erklärt Niederösterreichs Jugendlandesrat Karl Wilfing zur neuen Jugendstrategie.

Besonders die Einbindung des freiwilligen Engagements finde in Niederösterreich Unterstützung. Dazu Wilfing: "Niederösterreichs Jugend engagiert sich in hohem Maße freiwillig - in Vereinen, in der Gemeinde und auch in sozialen Einrichtungen. Dieses Engagement können wir gar nicht hoch genug schätzen! Ich freue mich jedoch, dass wir gemeinsam mit Bundesminister Mitterlehner ein Pilotprojekt auf die Beine stellen, damit das Ehrenamt und die dabei erworbenen Kompetenzen künftig mehr in Bewerbungen und dem Berufsleben anerkannt wird."

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich, Presse

Tel.: 02742/9020 DW 140,

www.vpnoe.at