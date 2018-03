AVISO: PK: Eröffnung der WHO MinisterInnenkonferenz zu Ernährung und nichtübertragbaren Krankheiten

Konferenz von 4. bis 5. Juli in Wien

Wien (OTS) - Nichtübertragbare Erkrankungen sind in der europäischen Region der WHO die häufigste Ursache für vorzeitige Todesfälle. Die Ernährung ist ein beeinflussbarer Risikofaktor für viele dieser Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs oder Diabetes. Die zuständigen Ministerinnen und Minister wollen gemeinsam wirksame Maßnahmen erörtern und eine Erklärung verabschieden. Österreich ist Gastgeber dieser Konferenz.

Zur Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung der WHO MinisterInnenkonferenz sind die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sehr herzlich eingeladen.

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Alois Stöger, Gesundheitsminister

Zsuzsanne Jakab, Regionaldirektorin der WHO für Europa

Joao Breda, Programmverantwortlicher für Ernährung, Übergewicht und Bewegung, WHO

Petra Lehner, Programmverantwortliche für den österreichischen Nationalen Aktionsplan Ernährung, Bundesministerium für Gesundheit

Ort: Kongresszentrum Hofburg, Dachfoyer

Zeit: Donnerstag, 4. Juli 2013, 10.30 Uhr

Die WHO MinisterInnenkonferenz findet von 4. bis 5. Juli in der Hofburg in Wien statt. Akkreditierte JournalistInnen können an der gesamten Konferenz teilnehmen. Zur Registrierung kontaktieren Sie bitte Tina Kiaer tki @ euro.who.int.

Informationen zur Konferenz finden Sie auf: www.bmg.gv.at

Rückfragehinweise:

Fabian Fußeis

Pressesprecher

Bundesministerium für Gesundheit

Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Tel.: +43/1/71100-4505

Tina Kiaer

Communications Officer

WHO Regional Office for Europe

Tel.: +45 51 97 92 43

tki@euro.who.int

