FPÖ-Leyroutz zu U-Ausschuss: Lesjak outet sich als Erfüllungsgehilfin der SPÖ-Vertuschungspolitik

Scharfe Kritik am rot-grünen Vertuschungsausschuss

Klagenfurt (OTS) - "Entgegen aller anderslautenden Beteuerungen der Ausschussvorsitzenden Barbara Lesjak im Vorfeld der heutigen Sitzung, eine objektive Vorsitzführung an den Tag legen zu wollen, verlief der heutige U-Ausschuss zum Seenankauf in koalitionärer Eintracht", zeigt sich der Klubobmann der Freiheitlichen, Christian Leyroutz, enttäuscht. "Lesjak hat sich bereits heute als Erfüllungsgehilfin der SPÖ-Vertuschungspolitik geoutet", so Leyroutz, der drauf verweist, dass Lesjak die freiheitliche Forderung, die politisch Verantwortlichen wie Schaunig-Kanduth und Reinhart Rohr bereits am Anfang des Zeitplanes in der Zeugenliste einzuplanen, kategorisch ablehnte.

"Sämtliche freiheitliche Vorschläge wurden nicht berücksichtigt, wie überhaupt die SPÖ versucht hat, das Thema des Untersuchungsausschusses einzuengen. Zu- anstatt aufzudecken, scheint die Devise zu sein", kritisiert Leyroutz scharf. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272