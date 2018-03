Sondersitzung: BZÖ-Bucher: "Sie sind die Schuldenministerin, Frau Fekter! Genug versprochen - Steuern und Gebühren runter!"

Elchtest für ÖVP - Schluss mit billigen schwarzen Wahlversprechen

Wien (OTS) - "Österreich ist auf dem Weg in die Rezession. Eine Rekordarbeitslosigkeit von 400.000 Betroffenen und bis jetzt 3.000 Firmenpleiten allein in diesem Jahr dürfen der Regierung einfach nicht egal sein. Das BZÖ verlangt deshalb als Gegenmaßnahme Steuern und Gebühren runter, damit den Menschen und der Wirtschaft wieder mehr zum Leben bleibt", so BZÖ-Chef Josef Bucher am Beginn seiner Rede anlässlich der vom BZÖ initiierten Sondersitzung des Nationalrates mit dem Titel "Genug versprochen - Steuern und Gebühren runter" in Richtung von ÖVP-Finanzministerin Maria Fekter. Das BZÖ verlangt in einem Dringlichen Antrag eine Steuersenkung mittels BZÖ-Fair-Tax, einen Gebührendeckel sowie eine Verwaltungsreform.

Zusätzlich beantragt das BZÖ "als Elchtest für die ÖVP - denn wenn die ÖVP heute die Wahlversprechen ihres eigenen Spitzenkandidaten ablehnt, dann lehnt sie auch ihren Spitzenkandidaten ab" - jeweils einzeln Wahlversprechen des ÖVP-Spitzenkandidaten:

"Genug gezahlt!" für überhöhte Gebühren

Ein Bundesinflationsbekämpfungsgesetz

Die Einführung eines Gesundheitsbonus

Den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen

Die Einführung eines Freibetrages in Höhe von EUR 7.000 pro Kind

Die Einführung der Familienbeihilfe NEU

Die Wiedereinführung der Zweckbindung für Wohnbaufördermittel

Die Stärkung der Bundeswettbewerbsbehörde und Erhöhung der Strafen im Kartellrecht

Die Förderung des Umstiegs auf Erdgasautos

Die Bundesregierung, und hier speziell die ÖVP, haben für Bucher bisher kläglich versagt. "Bis jetzt hat die ÖVP nur den Banken neue Zähne gegeben und ihnen Milliarden in den Rachen geschoben, aber keinerlei nachhaltige Investitionen in die Zukunft und den Arbeitsmarkt getätigt. Bei uns wird Österreichs Infrastruktur kaputtgespart, mit dem Effekt, dass die Wettbewerbsfähigkeit sinkt und die Arbeitslosigkeit - gerade im Baubereich - steigt". Die Belastungen und die aufgeblähten Strukturen in der Verwaltung führen für Bucher zur Abwanderung von Betrieben. "Es herrscht in Österreich Reformstau, anstatt dass an den richtigen Schrauben gedreht wird. Trotz höchster Steuern machen wir Schulden".

Der BZÖ-Chef sieht drei Problemzonen: "Erstens das Fehlen von öffentlichen Aufträgen. Zweitens die Kreditklemme, weil die Banken das Geld zurückhalten. Und drittens, die größte Problemzone, die unerträglich hohe Steuern- und Abgabenquote, die mittels BZÖ-Fair-Tax zurückgeschraubt werden muss. Wir brauchen eine Steuersenkung, um die Menschen und Unternehmen zu entlasten, die Konjunktur zu beleben und wieder mehr Beschäftigung zu schaffen, was ja auch das Budget langfristig entlastet".

Bucher zitiert zum so genannten Konjunkturpaket der Regierung anlässlich der Alpine-Pleite die heutige "Neue Zürcher Zeitung": "Im Vergleich zu Kanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger verblasst Fürst Potemkin zum kleingewerblichen Kulissenschieber. Was sind Dorf-Fassaden gegen ein über Nacht aus dem Boden gestampftes Konjunkturpaket von 1,59 Mrd. EUR, das noch dazu den Steuerzahler kaum belasten soll... Zarin Katharina hat sich bei Potemkin mehrfach erkenntlich gezeigt, wie Österreichs Wähler auf den Schwindel reagieren, wird sich Ende September zeigen". Bucher abschließend: "Das ist eine Mogelpackung Marke ÖVP. Dieses sogenannte frische Geld sind nur frische Schulden. Sie sind die Schuldenministerin, Frau Fekter. Für Ihr Versagen werden noch unsere Enkelkinder bluten."

