15 Jahre Duftner & Partner

Innsbruck (OTS) - Am Donnerstag, den 20.06.2013 luden Inge und Dieter Duftner, Geschäftsführer von Duftner & Partner langjährige Kunden und Freunde zum 15-jährigen Jubiläums-Jour Fixe auf die Villa Blanka ein. Das Motto des Abends "Fußspuren im Unternehmen" wurde in einem inspirierenden Impulsvortrag von Dr. Robert Moser, Vorstand der Sparkasse Kitzbühel erläutert und in interessanten Gesprächen und kulinarischem Ambiente diskutiert.

Duftner & Partner Unternehmensberatung GmbH feierte am letzten Donnerstag im Kreis von mehr als 60 Unternehmern, Führungskräften und Personalisten sein erfolgreiches Bestehen. Dr. Robert Moser ging in seinem Impulsvortrag auf "Spurensuche" und erläuterte die Relevanz von Work-Life-Balance und der Übereinstimmung von eigenen Werten mit denen des Unternehmens.

Auch Dipl.-Vw. Inge Duftner reflektierte über das Motto des Abends: "Jeder hinterlässt Fußspuren im Unternehmen. Dabei ist es unsere Aufgabe, bereits bei der Personalsuche, nicht nur die besten, sondern die richtigen Mitarbeiter und Führungskräfte zu finden. Denn sie prägen das Unternehmen und dessen Image in ihrem täglichen Denken und Handeln." Darüber hinaus machte sie einen kurzen Rückblick zur Entstehung und den bisher hinterlassenen Spuren von Duftner & Partner.

Mag. Dieter Duftner nahm Bezug auf die Entwicklung des Unternehmens und warf einen Blick in die Zukunft: "Die letzten 15 Jahre waren sehr erfolgreich - das beweist unser ständig wachsender Pool von ca. 68.000 Bewerbern. Damit wir jedoch auch weiterhin der professionelle Partner bei der Personalsuche in Westösterreich bleiben und treffsicher und rasch agieren können, begegnen wir unseren Kunden laufend mit neuen Instrumenten und Techniken. Beispielweise erhalten Bewerber und Interessenten durch die neue Duftner & Partner App einen Überblick von unseren ausgeschriebenen Stellen und werden zeitnah über aktuelle Trends in der Personalbranche informiert."

Der interaktive und gesellige Abend klang auf der Terrasse der Villa Blanka bei sommerlichen Temperaturen und kulinarischer Vielfalt aus.

DUFTNER & PARTNER Unternehmensberatung GmbH ist seit 1997 in der Personalberatung tätig. Die Kernkompetenzen umfassen Personalmarketing und Personalentwicklung.

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Vw. Inge Duftner

Maria-Theresien-Str. 16/2, 6020 Innsbruck



www.duftner.at

office @ duftner.at

Tel.: 0512 / 580 676