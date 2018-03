Grünberger: Praktikums-Chancen sind wichtig für Jugendliche

Jugendliche mit bisherigen Praktikums-Erfahrungen zufrieden – Information durch Schulen ausbauen - Jugendminister Mitterlehner und ÖVP stellen die Weichen für die Zukunft unserer Jungen

Wien, 27. Juni 2013 (ÖVP-PK) "Die österreichische Jugend blickt optimistisch in die Zukunft. Besonders die Möglichkeit am Arbeitsmarkt durch Praktika Erfahrungen zu sammeln trägt dazu bei", so ÖVP-Jugendsprecherin Mag. Silvia Grünberger. Der österreichischen Jugend ist es vor allem wichtig, einen Einblick in einen möglichen späteren Beruf zu erhalten. "Über 90 Prozent der Befragten waren mit den Erfahrungen, die sie bei Praktika gemacht haben, sehr zufrieden", betont Grünberger. Sie sind überzeugt, dass jede berufliche Erfahrung einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung ihrer Jobchancen nach der Ausbildung leistet. "Derzeit sind

Familie, Freunde und Bekannte für Praktika die wichtigsten Informationsquellen. Unsere Jugendlichen wünschen sich, dass die Vermittlung von Praktika über die Schule oder Ausbildungsstätte weiter ausgebaut wird. Überhaupt wollen sie mehr Informationen über die Möglichkeiten zum Sammeln von Berufserfahrung." Jugendminister Reinhold Mitterlehner setzt hier aktiv Maßnahmen, um Jugendlichen mittels "Praktika-Check" den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern und den richtigen Beruf für sich zu finden. "In Österreich wächst eine motivierte Generation heran, die Erfahrungen am Arbeitsmarkt sammeln und sich besser qualifizieren will. Jugendminister Reinhold Mitterlehner und die ÖVP als Jugend- und Familienpartei wollen für die Zukunft unseres Landes die Weichen stellen", betont Grünberger abschließend. ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at