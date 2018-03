eCABO wird zu Quandoo: Weitere Millionenfinanzierung für den Online-Reservierungsdienst

Millionenfinanzierung für Quandoo (www.quandoo.de), dem Marktplatz für lokale Unternehmen wie Restaurants, Wellness- und Beautybetriebe. Bereits vier Monate nach der ersten Finanzierung in Millionenhöhe hat Quandoo erfolgreich nun die zweite Investitionsrunde im hohen siebenstelligen Bereich abgeschlossen. Neu im Investorenkreis ist Holtzbrinck Ventures, Europas führender Frühphasenfond. Die Familie Sixt war bereits als Lead-Investor der Seedrunde maßgeblich für das rasante Wachstum von Quandoo in den ersten Monaten verantwortlich und hat jetzt ein zweites Mal frisches Kapital investiert. Daneben haben sich als frühe Kapitalgeber Atlantic Capital Partners, Philipp Solf und weitere Business Angels an beiden Finanzierungsrunden beteiligt. Schon in diesem frühen Stadium ist das Vertrauen namhafter Investoren in die ehemaligen CityDeal-Gründer und das fortschrittliche Geschäftsmodell von Quandoo groß. Zeitgleich wird der Service von eCABO in Quandoo umbenannt. Das frische Kapital wird in die Produktentwicklung, den zügigen internationalen Roll-out sowie in das Recruiting zusätzlichen Personals investiert.

Über das Online-Portal offerieren vorwiegend Gastronomen und zunehmend auch Dienstleister aus dem Wellness- und Beauty-Bereich freie Tische und Termine, um die Auslastung in wenig frequentierten Zeiten zu optimieren. Internetnutzer können auf Quandoo mit nur wenigen Klicks Tische in beliebten Restaurants reservieren oder Termine für Wellness- und Beautybehandlungen buchen und bei ausgewählten Angeboten von Preisnachlässen bis zu 50 Prozent profitieren. Bis Jahresende wird das Reservierungssystem um weitere Service-Module erweitert, wodurch es in Zukunft möglich sein wird, die wichtigsten internen Prozesse lokaler Unternehmen in einem voll integrierten Operating System abzuwickeln.

Die Vision der fünf Gründer Philipp Magin, Daniel P. Glasner, Ronny Lange, Sebastian Moser und Tim-Hendrik Meyer, die alle zuvor in führenden Positionen beim Gutscheinportal Groupon tätig waren, ist klar: Die Kommunikation zwischen lokalen Konsumenten und Unternehmern vereinfachen. Waren Online-Marketing-Tools einst ein hoher Kostenfaktor und sowohl zu teuer als auch zu komplex für lokale Geschäfte, bietet Quandoo erstmals die Möglichkeit, Mobile- und Online-Kanäle systematisch zur Gewinnung und Bindung von Kunden sowie zur Optimierung der Geschäftsabläufe lokaler Unternehmen einzusetzen. Dabei werden Mechanismen, die im e-Commerce zum Standard zählen, auf den Local Commerce übertragen.

Derzeit können Kunden in Berlin und Köln Tische in Restaurants über Quandoo buchen. Das Unternehmen plant einen großen Teil der Investitionssumme in den zügigen internationalen Roll-out zu investieren. Bis Ende des Jahres ist der Service in den zehn bedeutendsten deutschen Großstädten sowie in weiteren internationalen Metropolen verfügbar.

Kapitalgeber Alexander Sixt ist vom Geschäftsmodell überzeugt:

"Quandoo bietet Restaurants die Möglichkeit, sehr einfach neue Kunden online zu gewinnen und langfristig an sich zu binden. Das modulare System vereinfacht Arbeitsprozesse in den Unternehmen, so dass sich die Geschäftsinhaber stärker auf ihre Kunden konzentrieren können. Des Weiteren ermöglicht die Plattform den Konsumenten schnell und einfach Angebote in ihrer Umgebung zu suchen und diese dann sofort zu buchen. Das bietet einen deutlichen Mehrwert für lokale Konsumenten."

Philipp Magin, Gründer und Geschäftsführer von Quandoo, ist stolz auf die Rückenstärkung durch die Investoren: "Aus unserer Zeit bei CityDeal und anschließend bei Groupon kennen meine Mitgründer und ich die Bedürfnisse lokaler Unternehmer genau. Unsere Investoren schenken uns daher vollstes Vertrauen, mit Quandoo nicht nur ein innovatives Reservierungs- und Yield-Management-System zu betreiben, sondern mittelfristig das perfekte Operating System für den Local Commerce zu bauen." Der bisherige Wachstumserfolg spricht für sich: Neben mehreren hundert Partnerunternehmen konnte das Team bereits zahlreiche Mitarbeiter am Standort Berlin für sich gewinnen, darunter mehrere IT-Spezialisten. Zügig soll das Team vergrößert werden.

Über Quandoo:

Quandoo (www.quandoo.de) ist ein Online-Reservierungssystem für lokale Unternehmen wie Restaurants, Wellness- und Beautybetriebe. Über das Online-Portal offerieren Gastronomen und Beauty-Dienstleister freie Tische und Termine, um die Auslastung freier Zeiten zu optimieren. Internetnutzer können auf Quandoo mit nur wenigen Klicks Tische in beliebten Restaurants reservieren oder Termine für Wellness- und Beautybehandlungen buchen. Dabei profitieren Kunden bei ausgewählten Angeboten von Preisnachlässen von bis zu 50 Prozent. Der Service wird bisher in den Großstädten Berlin und Köln angeboten. Bis Ende des Jahres wird Quandoo auch in weiteren deutschen Städten sowie in Internationalen Metropolen verfügbar sein. Quandoo wurde im Herbst 2012 von Philipp Magin, Daniel P. Glasner, Ronny Lange, Sebastian Moser und Tim-Hendrik Meyer gegründet.

