Elbs: Kirche muss Freundin Gottes und der Menschen sein

"Kathpress"-Gespräch mit künftigem Vorarlberger Bischof

Feldkirch, 27.06.13 (KAP) Die wichtigste Aufgabe der Kirche ist für den designierten Feldkircher Diözesanbischof Benno Elbs, "Freundschaft mit Gott und die daraus entstehende Zuwendung zum Menschen" zu pflegen. Das legte Elbs in einem "Kathpress"-Gespräch im Hinblick auf seine Bischofsweihe am Sonntag in Feldkirch dar. Es sei "wie eine Verfassung der Kirche, dass sie Menschen bei der Erfahrung hilft, dass Gott alle Wege des Lebens begleitet, und sich weiters auch dem leidenden, hilfsbedürftigen Menschen widmet", erklärte der künftig vierte Bischof der westlichsten Diözese Österreichs, der rund 250.000 Katholiken angehören. Ausführlich ging der ausgebildete Psychotherapeut im Interview auch auf die Beziehung von Religion und Psychologie bzw. Psychotherapie ein.

Benno Elbs, Jahrgang 1960, wurde 1986 zum Priester geweiht und hatte seither viele führende Positionen in der noch jungen Diözese Feldkirch inne, darunter auch deren interimistische Leitung, seit 2011 sein Vorgänger Bischof Elmar Fischer zurücktrat. Zugleich war der aus Bregenz stammende Geistliche jedoch auch als Seelsorger, Religionslehrer und Psychotherapeut tätig.

Psychologie und Religion könnten sich ergänzen und einander viel schenken, so Elbs: "Die Psychotherapie hat die Dynamik der Seele und des Lebens im Blick, während die Theologie Inhalte gibt." Die Aufarbeitung von Schuld sei in der Therapie möglich, nicht aber die Schuldvergebung und der Aufruf zum Neuanfang mit der nötigen Autorität. Er selbst arbeite auch mit Psychiatern und Psychologen zusammen, "die in der Schuldaufarbeitung an die Grenze kommen".

Besonders fördern wolle Elbs den interreligiösen Dialog, sei doch Vorarlberg gemeinsam mit Wien das Bundesland mit dem größten Muslimen-Anteil. Viele Initiativen seien bisher von der diözesanen Islambeauftragten ausgegangen, etwa die Errichtung des islamischen Friedhofes. "Zuhause ist man erst dort, wo man auch seine Toten begraben kann. Wir möchten, dass die muslimischen Mitbürger integriert werden und eine Chance darauf haben."

