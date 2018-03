backaldrin-Wettbewerb "Kunst am Bau": Von Mikroskop-Aufnahmen bis zum Tetris-Gebäck

Asten (OTS) - Mit kreativen Ideen und beeindruckenden Projekten punkteten die Teilnehmer des backaldrin-Wettbewerbs "Kunst am Bau" in Kooperation mit der Kunstuniversität Linz. Bei der Siegerehrung im Haus des Brotes in Asten wurden am Mittwoch gleich zwei Gewinner prämiert.

Armin Pils (28) aus Gutau und Stella Steiner (31) aus Linz überzeugten die vierköpfige Jury mit ihren Entwürfen zur künstlerischen Gestaltung von Wandelementen im Gangbereich des neuen backaldrin-Innovations- und Technologiezentrums (ITZ). Die Vorgabe war, ein modernes, ansprechendes Design zu finden, das im weitesten Sinne Bezug zum Thema Brot aufnimmt und den Charakter von backaldrin widerspiegelt. "Jeder Betriebsbau dient einem Zweck - die Kunst hingegen dient keinem Zweck. Und das ist doch eine wundervolle Symbiose. Die Erfüllung der Aufgabenstellung ist den jungen Künstlern hervorragend gelungen", zeigte sich backaldrin-Eigentümer Peter Augendopler hinsichtlich der Kreativität der Einreichungen beeindruckt.

Die Gewinner vermitteln in ihren Entwürfen die Kompetenz, die Innovationskraft und das Know-how von backaldrin. Armin Pils spielt mit Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen auf den Aspekt der Innovation und Forschung an. Stella Steiner stilisiert und visualisiert den Produktionsprozess vom Samen bis zum Kornspitz(R). Mit seiner Idee, Gebäckstücke in Form des Computerspiels Tetris darzustellen, holte sich Jakob Lechner (26) aus Linz den dritten Rang. Die beiden Erstplatzierten erhielten ein Preisgeld von je 2.500 Euro, der dritte Platz war mit 1.000 Euro dotiert.

Einladung zum Querdenken

"Für die Studierenden bieten die Wettbewerbe vielfältige Möglichkeiten, sich mit neuen Aufgaben und Herausforderungen auseinanderzusetzen, die außerhalb der Universität angesiedelt sind und damit ihre professionelle Kompetenz zu entwickeln und unter Beweis zu stellen", betont der Rektor der Kunstuniversität Linz, Reinhard Kannonier. "Derartige Projekte stellen eine große Herausforderung für beide Seiten dar. Sie belegen zum einen die Offenheit des Unternehmens backaldrin, zum anderen die Kooperationskompetenz der Universität für die Wirtschaft und eröffnen damit wesentliche Synergiepotenziale."

Stefan Hutter, backaldrin-Geschäftsführer für Produktion und Technik, glaubt an einen positiven Einfluss der neuen Kunstobjekte:

"Letztendlich soll die Auseinandersetzung der Künstler mit unserem "täglichen Brot" unsere Mitarbeiter animieren, in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern quer zu denken. Das Einnehmen verschiedener Sichtweisen ist die Basis aller Innovation."

Nähere Informationen zu den Projekten und Fotodownload unter http://www.minc.at/presse

Corporate Data:

backaldrin, weithin als Erfinder des Kornspitz(R) bekannt, ist der führende Hersteller von Backgrundstoffen in Österreich und in mehr als 90 Ländern erfolgreich tätig. Das 1964 gegründete Familienunternehmen stellt mehr als 600 Backgrundstoffe für Brot, Kleingebäck, Füllen und Feine Backwaren her. Von der Firmenzentrale in Asten aus werden backaldrin-Produkte in alle Welt exportiert. Im Jahr 2006 wurde in Jordanien eine zweite Produktionsstätte in Betrieb genommen, die den Arabischen Raum und afrikanische Länder bedient. backaldrin beschäftigt weltweit mehr als 740 Mitarbeiter. Der Kornspitz, eine Marke von backaldrin, ist das erfolgreichste Markengebäck Europas. Weitere Informationen finden Sie unter www.backaldrin.com.

