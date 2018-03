Der Präsident des Europaparlaments Martin Schulz und Vizepräsident Othmar Karas anlässlich des EU Beitritts in Zagreb

Teilnahme der Parlamentsdelegation an den EU-Beitrittsfeierlichkeiten

Wien (OTS) - Aus Anlass des Beitritts Kroatiens zur EU am 1. Juli 2013 besuchen Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, und der Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas die Feierlichkeiten in der kroatischen Hauptstadt Zagreb.

Neues Kapitel für die Europäische Integration

Mit dem Beitritt beginnt auch ein neues Kapitel für Kroatien und die Europäische Union. "Die EU hat noch immer nicht ihre Strahlkraft eingebüsst, sie ist ein Magnet für friedlichen Wandel. Kroatien hat bewiesen, dass die EU-Mitgliedschaft durch Entschlossenheit und harte Arbeit ein erreichbares Ziel ist.", so Parlamentspräsident Schulz zum Beitritt des 28. EU Mitgliedstaates. "Kroatien hat eine Vorreiterrolle für die Länder des Westlichen Balkans eingenommen: Es hat demokratische und rechtsstaatliche Institutionen aufgebaut, seine Wirtschaft wettbewerbsfähiger gemacht und seinen Nachbarn die Hand zur Versöhnung gereicht".

Auch Vizepräsident Othmar Karas verweist auf den bedeutsamen Schritt im europäischen Integrationsprozess: "Mit dem Beitritt Kroatiens beseitigen wir ein weiteres Stück der gewaltsamen Teilung Europas und machen gleichzeitig in der aktuellen Krise deutlich, dass Europa in der Welt nur stark ist, wenn wir zusammenstehen". Karas erhofft sich vom Kroatien-Beitritt auch neue Impulse für die Beitrittsverhandlungen mit Serbien und Bosnien-Herzegowina.

Neben der Teilnahme an den Beitrittsfeierlichkeiten werden Präsident Schulz und Vizepräsident Karas auch gemeinsam mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission José Manuel Barroso sowie Vizepräsidentin Viviane Reding das Haus der Europäischen Union eröffnen, in dem auch das Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Kroatien untergebracht ist.

