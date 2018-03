Coty Inc. befördert Senior Marketing Executives

(PRN) - -- Stephen Mormoris wird zum SVP Global Marketing American Fragrances, Coty Prestige, ernannt werden

-- Johanna Businelli wird SVP Marketing Color Cosmetics, Coty Beauty

New York (ots/PRNewswire) - Coty Inc. , ein aufkommender Weltmarktführer im Bereich der Schönheitspflege hat bekanntgegeben, dass zum 1. Juli 2013 Stephen Mormoris die Funktion des Senior Vice President, Global Marketing American Fragrances, Coty Prestige, übernehmen wird. Darüber hinaus wurde Johanna Businelli auf die neu geschaffene Stelle des Senior Vice President Color Cosmetics, Coty Beauty, befördert.

In seiner neuen Rolle wird Mormoris starke Säulen auf solchen Marken wie Calvin Klein, Marc Jacobs und Balenciaga aufbauen sowie neue Luxusmode-/Lifestyle-Marken entwickeln, die Cotys weltweit führende Rolle im Parfümbereich stärken. Darüber hinaus behält er auch die Verantwortung dafür, nach neuen Partnerschaften im Parfümbereich Ausschau zu halten sowie die strategischen Partnerschaften mit bereits vorhandenen Partnern zu pflegen. Mormoris wird an Jean Mortier, President, Coty Prestige, berichten.

"Steve ist ein erfahrener Spitzenvermarkter, der in den letzten 12 Jahren eine Schlüsselrolle im Erfolg von Coty gespielt hat", erklärte Jean Mortier. "Dank seiner Kreativität, seinem Sinn für das Geschäft und seine umfassende Kenntnis der weltweiten Markttrends hat er starke, langlebige, verbraucherrelevante Marken im Kosmetik- und Parfümbereich aufgebaut. Seine Berufung wird die weltweiten Ambitionen, die wir mit unserer Marke verfolgen, weiter stärken, während wir Coty als dynamisches, weltweit führendes Unternehmen im Schönheitspflegebereich weiter aufbauen."

"Ich habe eine wirkliche Leidenschaft für Coty, die Schönheitsbranche und die Markenpartner, die für unseren Erfolg so wichtig waren", erklärte Mormoris. "Ich freue mich darauf, diese neue Rolle mit Engagement anzunehmen und die Coty-Marke durch die Weiterentwicklung von Coty Prestige weiter voranzutreiben. Das Potenzial ist wirklich fantastisch."

Mormoris, der im Jahr 2001 zu Coty kam, ist der Architekt des Parfüm-Portfolios von Coty Beauty, und hat die Powerhouse-Mode und die Marken von Prominenten etabliert, die für die Prestige- und Massenmärkte gedacht sind. Darüber hinaus überwacht er das starke organische Wachstum. So hat er beispielsweise starke Beziehungen zu den Lizenzpartnern von Coty wie unter anderem Halle Berry, David und Victoria Beckham, Beyonce, Celine Dion, Guess, Heidi Klum, Kylie Minogue, Kate Moss und Katy Perry aufgebaut.

Darüber hinaus trug er zur Entwicklung des Portfolios von dekorativer Kosmetik von Cotys bei, das nun Marken im unteren Preissegment bis hin zu erstklassigen, imagestarke Marken enthält. Er trug im großen Umfang dazu bei, Rimmel zu einer führenden, modischen, wertorientierten, weltweiten Kosmetikmarke zu machen. Darüber hinaus war er dafür verantwortlich, die führende Rolle von Sally Hansen im Nagel-Bereich in den USA zu nutzen, um verschiedene Kundenangebote für Nagellackfarben, Nageldekorationen und Geltechnik zu schaffen.

Die neue Funktion von Businelli ist das erste Mal, dass Coty eine leitende Position im Marketingbereich geschaffen hat, die nur für dekorative Kosmetik verantwortlich ist. Dieser Bereich ist zum zweitgrößten und am schnellsten wachsenden Segment von Coty geworden. Businelli hat eine umfangreiche Expertise im Farbbereich entwickelt und hat sich im Verlauf ihrer gesamten bisherigen Karriere auf diesen Bereich konzentriert. Sie wird sicherstellen, dass das Farbportfolio von Coty weiter ausgebaut wird, um Marken wie Astor, Rimmel, Sally Hansen, Manhattan und NYC voranzutreiben. Zusammen mit Chief Scientist Officer Ralph Macchio wird sie das Coty Color Technology Innovation Council leiten. Businelli wird an Renato Semerari, President, Coty Beauty, berichten.

"Johanna hat bereits ihre starke persönliche Note bei der Entwicklung unseres Unternehmens eingebracht. Mit ihrem begeisterten Enthusiasmus und ihrer branchenführenden Expertise wird sie einen großen Einfluss auf den dekorativen Kosmetikbereich ausüben, der inzwischen das zweitgrößte Segment bei Coty ist", erklärte Renato Semerari.

"Die Schaffung dieser Position zeigt wie wichtig der dekorative Kosmetikbereich für Coty ist", erklärte Businelli. "Es ist ein sehr positiver Schritt für die Zukunft, der es mir ermöglicht, meine Markt- und Kundenexpertise für den Bereich der dekorativen Kosmetik im gesamten Unternehmen einzubringen."

Businelli kam im Jahr 1997 durch die Akquisition von Rimmel zu Coty. Seitdem hat sie mehrere Positionen mit wachsender Verantwortung im Marketing und allgemeinen Management sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Italien übernommen. Jüngst war sie verantwortlich für das weltweite Handelsmarketing für den Farbbereich. Hier arbeitete sie eng mit weltweiten Teams zusammen, um Cotys Marketinginitiative an den Prioritäten des Unternehmens auszurichten.

