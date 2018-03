Österreich vs. Deutschland in Wimbledon: Jürgen Melzer gegen Julian Reister live auf Sky

Sky überträgt Zweitrundenspiel des Österreichers am Mittwoch ab 12.30 Uhr

In Runde Drei winkt Duell mit Roger Federer

Nach seinem Auftaktsieg gegen den Italiener Fabio Fognini steht Jürgen Melzer in der zweiten Runde des traditionsreichen Turniers in Wimbledon. Dort duelliert sich der 32-Jährige am morgigen Mittwoch nun mit Julian Reister aus Deutschland, der von Melzers Ex-Coach Jan Velthuis betreut wird.

Melzer, der trotz eines Leistenbruchs im "Tennis-Mekka" am Start ist, könnte bei einem Weiterkommen in Runde Drei auf Roger Federer treffen. Der Schweizer spielt gegen den Ukrainer Sergiy Stakhovsky. Sky überträgt am Mittwoch ab 12.30 Uhr auf insgesamt drei Kanälen -Sky Sport HD 1, Sky Sport HD 2 und Sky Sport HD Extra - live aus Wimbledon. News und Updates rund um die Uhr gibt es auf Sky Sport News HD.

