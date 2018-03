Start für Akkreditierung: "Volkshilfe Nacht gegen Armut" am 4. Juli im Rathaus Wien

Benefizgala mit Margit Fischer im Festsaal und Benefizkonzert mit Parov Stelar Trio im Arkadenhof

Wien (OTS) - Die 9. "Volkshilfe Nacht gegen Armut" naht mit großen Schritten. "Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Für die Benefizgala haben sich wieder zahlreiche prominente Gäste angekündigt. Das Benefizkonzert ist bereits ausverkauft und wir erwarten einen neuen Besucherrekord", freut sich Volkshilfe Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger.

Benefizgala mit Margit Fischer, Einlass 18:00 Uhr, Festsaal

800 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur unterstützen die Volkshilfe Benefizgala jedes Jahr durch den Kauf von Gala-Tischen, Sponsoringpaketen und mit Spenden. Dieses Jahr stellen sich die internationalen Opernstars Clemens Unterreiner und Kammersängerin Ildikó Raimondi, am Klavier begleitet von Kristin Okerlund in den Dienst der guten Sache. Die Schauspielerin Ursula Strauss und ihr Kollege Christian Dolezal geben mit einer Lesung Einblicke in die Not armutsbetroffener Menschen. Die bekannte ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard führt im Festsaal durch den Abend. Für musikalisches Rahmenprogramm sorgt die Salsa-Band Yoris Daniel Nueva Vista.

Benefizkonzert mit Parov Stelar Trio, Einlass 19:30 Uhr, Arkadenhof

Den Anfang beim "Nacht gegen Armut"-Benefizkonzert machen Moonlight Breakfast, die mit einem erfrischenden Mix aus Soul, Jazz, Dance Music und Electro aufhorchen lassen. De Phazz, die Combo rund um Mastermind Pit Baumgartner, wird das Publikum mit einer feinen Mischung aus Jazz und Pop begeistern. Headliner des Abends ist das Parov Stelar Trio, eindeutig der heißeste Musikexport, den Österreich zurzeit zu bieten hat. Das Benefizkonzert ist ausverkauft.

Folgende Gäste werden von Volkshilfe Schirmfrau Margit Fischer und dem Präsidenten der Volkshilfe Österreich Univ.-Prof. Dr. Josef Weidenholzer erwartet: Dietmar Hoscher, Magic Christian, Ewald Tatar, Dieter Chmelar, Edi Finger jun., Andrea Buday, Rudolf Hundstorfer, Josef Kalina, Norbert Darabos, Christian Rainer, Adi Hirschal, Yvonne Rueff, Konstanze Breitebner, Manfred und Nelly Baumann, Chris Lohner, Laura Rudas, Eva Glawischnig, Stefan Wallner, Ingrid Riegler, Gabriele Heinisch-Hosek, Gabriel Lansky, Reinhard Gerer, Christine Reiler uvm.

KünstlerInnen des Abends: Ildikó Raimondi, Clemens Unterreiner, Kristin Okerlund, Ursula Strauss, Christian Dolezal, Yoris Daniel Nueva Vista, Moonlight Breakfast, De Phazz, Parov Stelar Trio

Moderatorinnen: Nadja Bernhard, Mari Lang

Wir bedanken uns herzlich bei Margit Fischer, Bürgermeister Dr. Michael Häupl, Ewald Tatar (Nova Music), der Wiener Staatsoper, allen Mitwirkenden sowie den SpendernInnen und unseren KampagnensponsorInnen für die freundliche Unterstützung der Veranstaltung.

Unser Dank gilt besonders den AbendsponsorInnen Casinos Austria AG, REWE International AG, Ströck, Libro, Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Österreich, Pensionistenverband Österreichs, Ottakringer, Vöslauer, Ideal Event Gastro, Rogner Bad Blumau, REINHARD GERERs TEATRO, The Jiva und den KampagnensponsorInnen UniCredit Bank Austria AG, T-Mobile, C&A, gewista, Wiener Städtische Versicherungsverein und den Medienpartnern ORF, FM4 und LoungeFM.

Mehr Informationen: www.nachtgegenarmut.at

Rückfragen & Kontakt:

Presseanfragen/Akkreditierung:

Mag. (FH) Margit Kubala

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Volkshilfe Österreich

Auerspergstraße 4, 1010 Wien

Tel.: +43 (0) 676 83 402 214

E-Mail: margit.kubala @ volkshilfe.at

www.facebook.com/volkshilfe