Das neue Xperia(TM) Z Ultra: Das schlankste und Smartphone-Display mit Full-HD-Auflösung der Welt*

Sony Mobile Communications ("Sony Mobile") stellt heute die nächste Revolution für Premium-Unterhaltung auf Android-Smartphones [http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-z-ultra/?utm_source=sactive&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=xperiazultra] mit grossem Bildschirm vor. Das neue Xperia Z Ultra ist wasserfest**, ultraschlank und verfügt über ein leichtgewichtiges Design, damit Sie immer und überall Freude daran haben. Es ist das absolut erste Smartphone mit integriertem Full-HD TRILUMINOS(TM)-Display für Mobilgeräte, das von Sonys neustem Bildprozessor X-Reality(TM) für Mobilgeräte gespeist wird und liefert das fesselndste Betrachtungserlebnis, das Sie sich vorstellen können. Zusätzlich dazu verfügt das Xperia Z Ultra auch über den vollständig integrierten Prozessor Qualcomm(R) Snapdragon(TM) 800 mit 2,2 GHz Quad-Core-CPUs, 4GLTE und HD-Voice, der für ein nahtlos verbundenes Unterhaltungserlebnis, eine branchenführende Akkuleistung und eine verblüffende Geschwindigkeit sorgt.

"Das Xperia Z Ultra ist mit dem sowohl schlanksten als auch grössten Smartphone-Display mit Full-HD-Auflösung der Welt* die aufregendste Revolution bei grossformatigen Smartphone-Unterhaltungsgeräten und damit unübertroffen", kommentierte Calum MacDougall, Director of Xperia Marketing bei Sony Mobile Communications. "Wir bieten bereits das Beste der Sony-Technologie in einer Reihe von hochklassigen Smartphones und Tablet-Geräten an und jetzt liefern wir das gleiche Premium-Angebot auch für das grossformatige Smartphone-Segment und setzen damit Standards, denen alle folgen müssen."

Das weltgrösste Smartphone-Display* mit Full-HD-Auflösung

Das Xperia Z Ultra verfügt über einen 6,4-Zoll-Touchscreen [http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-z-ultra/specifications/?utm_source=sactive&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=xperiazultra] mit Full-HD-Auflösung mit Sonys einzigartigem TRILUMINOS(R)-Display für Mobilgeräte, mit dem dank Sonys BRAVA-TV-Fachkompetenz eine breitere Palette an intensiven natürlichen Farben entstehen. Die bahnbrechende Technologie enthält X-Reality(TM) für Mobilgeräte - Sonys intelligente hochauflösende Display-Technologie, die jedes Bild analysiert und fehlende Pixel reproduziert, um die Qualität für gestochen scharfe Videos zu optimieren. Dabei werden Elemente je nach Schauplatz analysiert und auf der Grundlage von Struktur, Kontur und Farbkomposition angepasst. Das verstärkt ausserdem subtile Strukturen und gibt deren detaillierten Eindruck präzise wieder, während kräftige Konturen verstärkt werden. Das grosse Full-HD-Display wurde für ein Erlebnis optimiert, das mindestens 60 %*** mehr Bildschirmfläche nutzt als die meisten anderen Smartphones.

Das schlankste Smartphone mit Full-HD-Auflösung der Welt*

Das Xperia Z Ultra ist äusserst schlank und leicht mit einem wunderschön verarbeiteten 6,5 mm starken Gehäuse und wiegt nur 212 Gramm, um eine ultimative Tragbarkeit zu erzielen. Die Kunstfertigkeit beim Design und das Auge für Details von Sony kommen hier mit klaren Linien und hochwertigen Materialien zum Vorschein -Vorder- und Rückseite sind aus gehärtetem Glas und schaffen eine nahtlose Oberfläche mit der OptiContrast(TM)-Gehäusewand, die in einen innovativen soliden Metallrahmen eingefasst ist, der aus jedem Blickwinkel fantastisch aussieht. Das Xperia Z Ultra verfügt über das gleiche beliebte OmniBalance-Design wie das Xperia Z und das Tablet Z. Das Xperia Z Ultra ist erhältlich in den Farben Schwarz, Weiss oder Lila.

Das einzige wasserfeste Full-HD-Smartphone**

Das Xperia Z Ultra ist sowohl elegant als auch widerstandsfähig. Mit einer beeindruckenden Einstufung auf IP55 und IP58 weist dieses Smartphone nicht nur Staub ab, es ist ausserdem noch wasserfest -dadurch haben Sie die Freiheit, es an jedem Ort zu verwenden. Sie können sogar unter Wasser Videos in Full-HD aufnehmen und Ihr grossformatiges Smartphone-Erlebnis auf ein neues Niveau heben. Die Kamera verfügt über "Exmor RS für Mobilgeräte", HDR für Fotos und Video und den Modus "Superior Auto", der bei Bedarf automatisch HDR und Reduktion des Bildrauschens aktiviert, damit Sie sogar in schlechten Lichtverhältnissen atemberaubende Bilder erhalten.

Das ultimative Unterhaltungserlebnis

Das Xperia Z Ultra ist einzigartig positioniert, um das ultimative Unterhaltungserlebnis eines grossformatigen Smartphones [http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-z-ultra/features/?utm_source=sactive&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=xperiazultra]beim Ansehen von Filmen, beim Spielen, beim Lesen von Büchern und Surfen im Internet zu bieten.

Der "WALKMAN" von Sony und die Medien-Apps Album und Movies machen es möglich, Online- und Offline-Inhalte über einen einzigen Zugangspunkt zu entdecken und bietet neue Arten, diese Inhalte zu erleben und mit anderen zu teilen.

Die "WALKMAN"-App nutzt Sonys Audioprozessor und die Facebook-Integration, damit Sie neue Musik entdecken und mit anderen teilen können. Sie ist einzigartig, da sie einen nahtlos integrierten Zugriff auf all Ihre heruntergeladene Musik sowie auf eine weltweite Bibliothek mit mehr als 20 Millionen Songs[2] aus "Music Unlimited"[3], Sonys Cloud-basiertem Abonnement-Service für Musik, bietet.

Mit der Movie-App können Sie Filminhalte ganz neu und auf intuitive Art entdecken, verwalten und abspielen und gleichzeitig mit dem Service "Video Unlimited einfach auf eine umfangreiche Bibliothek mit Blockbuster-Filmen und den neusten TV-Episoden"[2]zugreifen.

Die Album-App bietet eine nahtlose Integration mit dem Service "PlayMemories Online"[2], mit dem Sie unmittelbar und einfach aus dem Album-App auf Ihre Fotos und Alben zugreifen können, wo immer Sie sind. Sie können sogar ein automatisches Hochladen Ihrer Fotos zum "PlayMemories Online"-Service einstellen, um von Ihren beliebtesten Sony-Geräten auf diese zugreifen und Freude an ihnen haben zu können.

Die App "Sony Reader" bietet einen nahtlosen Zugriff auf den Reader Store[2], über den Sie die neusten Bestseller herunterladen und lesen können. Sie können damit sogar Ihre gekauften Bücher in populären Formaten synchronisieren, um immer im gleichen Seitenformat zu lesen.

Das Xperia Z Ultra wird ein exklusives Angebot für kostenlose Unterhaltung beinhalten, einschliesslich einer kostenlosen Probenutzung des Services "Music Unlimited"[2] (abhängig von der Verfügbarkeit).

Ultimative Leistung mit dem schnellsten Smartphone-Prozessor der Welt****

Das Xperia Z Ultra verfügt über den schnellsten Smartphone-Prozessor der Welt**** - den Qualcomm Snapdragon 800 mit HD-Voice, der gemeinsam mit dem "ClearAudio+"-Modus von Sony nicht einfach nur Geschwindigkeit und Leistung der Sonderklasse bietet, sondern auch unerreichte Voice- und Audioqualität.

Der STAMINA-Modus des Akkus verbessert die Standby-Zeit Ihres Smartphones beträchtlich - auf das Vierfache oder mehr[1], da er erkennt, wenn Sie Ihr Display nicht nutzen, und dann die Funktionen abschaltet, die Sie nicht benötigen, während Sie weiterhin von Ihnen gewünschte Benachrichtigungen erhalten. Sobald Sie die Power-Taste betätigen, um Ihren Bildschirm "aufzuwecken", läuft alles wieder wie zuvor.

Entwickelt für geschäftliche Nutzung

Das Xperia Z Ultra ist der ideale Geschäftspartner dank seines sehr schnell reagierenden Bildschirms mit Handschrifterkennung, der mit jedem Bleistift, Stylus und Stiften Ihrer Wahl (kapazitive Styli oder Metallstifte mit einer Spitze von mehr als 1 mm Stärke) funktioniert. Sie können sogar handschriftliche Notizen oder Skizzen während des Telefonierens machen, damit Sie immer in der Lage sind, Ihre Ideen festzuhalten, wenn Sie Ihnen in den Sinn kommen. Die Tastatur mit einfachem Umschalten ist ideal für die Eingabe mit einer Hand und Multitasking und kleine Apps helfen Ihnen dabei, produktiver zu sein und weniger Zeit mit dem Wechseln zwischen Fenstern zu verlieren.

Die robuste Sicherheitsarchitektur schützt sowohl Ihre geschäftlichen als auch Ihre privaten Daten und unterstützt mehrere Konten, die schnell und einfach eingerichtet werden können. Weitere geschäftlich orientierte Apps werden in Zukunft als Software-Updates erhältlich sein, damit das bestmögliche Smartphone-Erlebnis für Sie gewährleistet ist - für Arbeit und Vergnügen.

Ultra-Konnektivität

Mit One-Touch-Funktionen können Sie unmittelbar und einfach Musik, Fotos und Videos von Ihrem Smartphone mit einer grossen Bandbreite an NFC-aktivierten Sony-Geräten teilen, einschliesslich Lautsprecher, SmartWatch, drahtlose Kopfhörer und Fernseher. Es gibt eine Reihe von neuem und innovativem Zubehör, das die Auswahl beliebter verbundener Geräten ergänzt.

Das SBH52 ist ein dynamisches Smart Bluetooth(TM)-Handset, mit dem auf einen einzigen Tastendruck Telefonanrufe im Freisprechmodus ausgeführt werden können, während Sie Ihr Smartphone bequem in Ihrer Tasche lassen können. Im OLED-Display können Sie bequem Ihr Anrufprotokoll durchsehen, Textnachrichten lesen und sehen, wer Sie anruft. Verwenden Sie es als hochwertige Stereo-Musikkopfhörer, um Ihre Tracks anzuhören oder für das eingebaute eigenständige FM-Radio mit RDS. Kopplung und Verbindung erfolgen automatisch, indem Sie einfach mit Ihrem Xperia Z Ultra oder einem anderen NFC-aktivierten Gerät berühren. Und sein schlankes, minimales Design ist spritzwassergeschützt, sodass Sie es überall und bei jedem Wetter verwenden können.

Die neuste Generation von SmartWatch, die SmartWatch 2 SW2, hilft Ihnen dabei, alles im Auge zu behalten, ohne Ihr Smartphone aus Ihrer Handtasche oder Hosentasche nehmen zu müssen. Die SmartWatch 2 ist eine wirklich multifunktionale Digitaluhr und Telefon-Fernbedienung

, mit der Sie Benachrichtigungen erhalten, Ihre Musik steuern und sich per One-Touch-NFC mit Ihrem Bluetooth(TM)-Headset für eine unkompliziertes Anrufabwicklung verbinden können. Das wasserfeste Design macht es noch vielseitiger verwendbar als jemals zuvor und kann mit jedem beliebigen Uhrenarmband personalisiert werden. Verwenden Sie es als eigenständige Uhr oder mit Ihrem Smartphone. Es sind über 200 Apps für unsere erste Generation erhältlich und das offene API lässt uns erwarten, dass für die SmartWatch 2 schnell und einfach neue Apps entwickelt werden.

Die magnetische Ladestation DK30 verfügt über einen innovativen magnetischen Kontakt, mit dem Sie Ihr Xperia Z mit einer Hand exakt in der Ladestation platzieren können, mit oder ohne Smartphone-Schutzhülle. Während Ihr Telefon lädt, steht es in einem günstigen Ansichtswinkel, sodass Sie sogar beim Laden Ihre Lieblingsfilme sehen können.

Xperia Z Ultra - Merkmale

Das Xperia Z Ultra wird weltweit ab dem dritten Quartal 2013 eingeführt (der genaue Zeitpunkt hängt vom jeweiligen Markt ab).

Um das vollständige Medien-Kit und detaillierte Spezifikationen zu erhalten, besuchen Sie bitte:

http://blogs.sonymobile.com/wp-content/uploads/2013/06/Xperia_Z_Ultra

_press_release.pdf

* Die Spezifikationen wurden vom Service SpecTRAX von Strategy Analytics verifiziert. Zum Zeitpunkt des 24. Juni 2013 ist das Xperia Z Ultra das schlankste Smartphone mit Full-HD-Display. Weitere Informationen zu den Ergebnissen von Strategy Analytics erhalten Sie hier: http://www.sonymobile.com/testresults

** Zum Zeitpunkt des 24. Juni 2013 ist ausserhalb Japans das Xperia Z Ultra das einzige wasserfeste Smartphone mit Full-HD-Display, das weltweit vertrieben wird. Gemäss IP55 und IP58 ist das Xperia Z Ultra geschützt gegen das Eindringen von Staub und ist wasserfest. Unter der Voraussetzung, dass alle Anschlüsse und Abdeckungen fest verschlossen sind, ist das Telefon (i) geschützt vor Wasserstrahlen mit niedrigem Druck aus allen möglichen Richtungen gemäss IP 55; und/oder (ii) kann für bis zu 30 Minuten in bis zu 1,50 Meter Tiefe in Süsswasser gehalten werden gemäss IP58. Das Telefon ist nicht dafür entwickelt worden, ausserhalb des Klassifizierungsbereichs von IP55 oder IP58 auf Wasser zu treiben oder unter Wasser zu funktionieren, was zu einem Verfall Ihrer Garantie führen kann. Weitere Informationen erhalten Sie hier:

http://www.sonymobile.com/testresults

*** Verfügbarer Display-Bereich verglichen mit Smartphones mit einem 5-Zoll-Display oder kleiner

**** Die Spezifikationen des Prozessors Qualcomm Snapdragon 800 Quad-Core 2,2GHz wurden verifiziert vom Service SpecTRAX von Strategy Analytics zum Zeitpunkt des 24. Juni 2013. Weitere Informationen zu den Ergebnissen von Strategy Analytics finden Sie hier:

http://www.sonymobile.com/testresults

[1]Basierend auf Tests mit Standardeinstellungen und Standardkonten sowie heruntergeladenen Apps für Skype(TM) und Twitter.Je mehr Apps installiert sind, desto grösster ist der Effekt des STAMINA-Modus des Akkus.

[2] Die Anzahl von Tracks, die in diesem Katalog verfügbar sind, hängt vom Land ab und kann niedriger sein.

[3]Services von Sony Entertainment Network unterliegen der Verfügbarkeit in der jeweiligen Region. Genauere Informationen finden Sie hier: http://www.sonyentertainmentnetwork.com

