Zurich Versicherung: Großer Gewinner bei "Assekuranz Awards Austria"

Auf Recommender-Award für sehr gute Kundenorientierung folgen nun Auszeichnungen von Maklerpartnern

Erste Plätze für Betriebliche Rechtsschutz- und Gewerbeversicherung

Top-Platzierungen in fünf von sechs Kategorien Im Rahmen des "Internationalen Symposions für Versicherungsmakler und

Führungskräfte von Versicherungsunternehmen" wurden am 20. Juni in Velden die Assekuranz Awards Austria 2013 verliehen. Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) wurde mit zwei ersten Plätzen für Betriebliche Rechtsschutz- und Gewerbeversicherung und mit drei Mal "Sehr gut" für Haushalt/Eigenheim, Kfz-Haftpflicht sowie Kfz-Kasko in fünf von sechs Kategorien ausgezeichnet.

Die Assekuranz Awards Austria basieren auf einer österreichweiten Benchmark-Studie im Auftrag des Österreichischen Versicherungsmaklerrings (ÖVM), im Rahmen derer mehr als 500 MaklerInnen über 40 Versicherungsgesellschaften hinsichtlich wesentlicher Leistungsbereiche in der Zusammenarbeit beurteilten. Jochen Zöschg, Leiter Vertrieb Schaden/Unfall, zum erfolgreichen Abschneiden von Zurich: "Nach dem ausgezeichneten Feedback, das wir vor einigen Wochen von unseren Kundinnen und Kunden in Form des Recommender-Awards erhalten haben, freut es uns besonders, dass wir unsere Erfolgsgeschichte auch bei unseren Vertriebspartnern im Rahmen der AAA-Awards fortschreiben konnten. Die Ergebnisse bestätigen einmal mehr, dass wir unserem Anspruch, den Maklerpartnern herausragende Leistungen in allen wesentlichen Geschäftsbereichen zu bieten, wieder einen Schritt näher gekommen sind." Um die Versicherer möglichst umfassend beurteilen zu können, wurden zahlreiche Leistungsbereiche wie z.B. Produktqualität, Prämien, Polizzierung, Maklerportal, Leistungsabwicklung, Maklerbetreuung und Softwareangebote bewertet.

Im Mittelpunkt standen dieses Jahr die Schaden/Unfall-Produkte, Kfz, Haushalt/Eigenheim, Betriebsrechtsschutz, Landwirtschaft und Gewerbeversicherung. Kurt Möller, Vorstand für Schaden/Unfall freut sich über die Kontinuität, mit der Zurich ausgezeichnet wird: "Mit fünf Top-Platzierungen konnten wir die Erfolge der letzten Jahren nicht zuletzt durch die beiden ersten Plätze in der Rechtsschutz- und Gewerbeversicherung noch weiter ausbauen. Unser Dank gilt allen Maklerpartnern, die uns ihr Vertrauen schenken und uns auch immer wieder Feedback geben, wie wir unsere Services optimieren können."

Herausragende Ergebnisse konnte Zurich auch bei den Leistungsbereichen Softwareangebote und Maklerportal erzielen. Das Zurich Maklernetz ermöglicht sofortige Prämienberechnungen und eine schnelle Überleitung von Versicherungsanträgen. Darüber hinaus bietet es einen umfassenden Überblick über aktuelle KundInnen- und Vertragsdaten und stellt Dokumente wie Bedingungen, Produktinformationen und Verkaufsunterlagen zum sofortigen Herunterladen rund um die Uhr und kostenlos bereit. Florian Weikl, Leiter Vertrieb Makler & Agenturen Schaden/Unfall, zum Zurich Maklernetz: "Das Feedback, das wir über die Assekuranz Awards erhalten haben, zeigt, dass wir mit unseren Leistungen genau dem Bedarf unserer Maklerpartner entsprechen. Damit das so bleibt, werden wir unsere Maklerinnen und Makler auch weiterhin intensiv in die Entwicklung unseres Maklernetzes miteinbeziehen." Das Zurich Maklernetz nahm bereits vor mehr als einem Jahrzehnt als damals neuartige Onlineservice-Plattform seinen Betrieb auf und zählt heute 3.600 BenutzerInnen. Bis zu 2.000 BesucherInnen greifen täglich auf das Portal zu.

Unter folgendem Link finden Sie Fotos von Kurt Möller, Jochen Zöschg und Florian Weikl:

http://www.zurich.at/presse/presseaussendungen/25062013

Zurich Insurance Group (Zurich) ist ein führender Mehrspartenversicherer mit einem globalen Netzwerk von Tochtergesellschaften und Filialen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten sowie in weiteren Märkten. Zurich bietet eine umfassende Palette von Schaden-und Lebensversicherungsprodukten und -dienstleistungen für Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Das Unternehmen beschäftigt rund 60.000 Mitarbeitende, die Dienstleistungen in mehr als 170 Ländern erbringen. Die Gruppe, vormals bekannt als Zurich Financial Services Group, hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft in Österreich gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group und beschäftigt etwa 1.200 MitarbeiterInnen. Die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 2012 in der Schaden-Unfall-Versicherung betrugen 423,33 Mio. Euro, in der Lebensversicherung betrugen die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 141,15 Mio. Euro. Zurich bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikoanalyse aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle. Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft tritt in Österreich unter den Markennamen Zurich und Zurich Connect auf.

