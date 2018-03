Cover-Model-Contest von Men's Health geht in die letzte Runde Großes Sixpack-Shooting am 13. Juli in Hamburg / 22 Finalisten aus Deutschland und Österreich kämpfen darum, auf die Titelseite zu kommen

Der Waschbrettbauch ist zum Greifen nah! Am 13. Juli findet in Hamburg das große Finale des Cover-Model-Contests von Men's Health statt. 22 Leser aus Deutschland und Österreich (von insgesamt mehr als 1100 Bewerbern) haben es in die letzte Runde geschafft und werden an diesem Tag unter Beweis stellen, ob sie das Zeug zum Cover-Model haben.

Dafür hat das Männer-Lifestyle-Magazin die drei Top-Fotografen Frithjof Ohm, Matthias Pretzsch und Jozef Kubica engagiert, die alle 22 Finalisten für die Titelseite in Szene setzen werden. Wer es letztendlich auf Seite eins des größten Männer-Magazins der Welt schafft, entscheiden die Blattmacher nach Sichtung aller Cover-Trys. Voraussichtlich auf dem Dezember-Heft von Men's Health wird dann der Gewinner des Cover-Model-Contests zu sehen sein.

Nachfolgend alle Sixpack-Kandidaten, dem Foto entsprechend von links oben nach rechts unten (mehr Infos unter MensHealth.de/shootingstars):

Issa Chakroun (21), Student aus Kronshagen Peter Christmann (21), Industriemechaniker aus Konz Ernst Moritz Esterer (30), Gastronom aus Hamburg Johannes Falke (26), Student aus Halle Johannes Löffler (27), Sportwissenschaftler aus Berlin Jürgen Mansberger (25), Angestellter aus Wiener Neustadt (Österreich) Maximilian Meissner (26), Barkeeper aus Nürnberg Florian Bornschier (24), Student aus Freising Roland Klein (31), Vertriebler aus Nürnberg Bastian Gruber (23), Student aus Klagenfurt (Österreich) Akin Fontana (20), Student aus Erlensee Christoph Halbertschlager (24), Student aus Scheibbs (Österreich) Paul Karner (21), Personal Trainer aus Perchtoldsdorf (Österreich) Ronald Braune (37), Angestellter aus Waldaschaff Cedric Pick (26), Unternehmensberater aus Remscheid Dany Pickert (25), Einzelhandelskaufmann aus Escheburg Dennis Rossmannek (24), Student aus Hoffenheim Philipp Triska (25), Schausteller aus München Patrick Viehmeyer (27), Bezirksleiter aus Hannover Jannis Klatt (20), Fitness-Trainer aus Bochum Robert Piotrowicz (30), Mediengestalter aus Berlin Sebastian Swiatek (28), Selbstständiger aus Dinslaken

Rückfragen & Kontakt:

Marco Krahl

Stellv. Chefredakteur

Tel. 0 40 / 85 33 03-9 63

E-Mail: mkrahl @ menshealth.de



Men's Health ist mit 40 nationalen Ausgaben und einer Gesamtauflage

von 4,8 Millionen Exemplaren das größte Männer-Lifestyle-Magazin der

Welt. Damit erreicht Men's Health monatlich fast 25 Millionen Leser.