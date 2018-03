Top Speaker 2013: Roman Szeliga

Humorexperte und Referent Roman Szeliga von Branchenmagazin TRAiNiNG zum Top-Speaker des Jahres gekürt.

Wien (OTS) - Roman Szeliga ist Kommunikationsprofi, Arzt und Manager, Moderator, Seminarleiter, Vortragender und Autor. Die Klammer, die all das zusammenhält, ist der Humor: als soziale Kompetenz, die in der Lage ist, Menschen zu motivieren, mitzureißen und zu führen. Davon konnte Szeliga in Vorträgen, Seminaren und Moderationen schon mehr als 250 führende Unternehmen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum überzeugen. Die Auszeichnung zum Top Speaker 2013 freut ihn besonders. Szeliga dazu: "Es ist eine Ehre, vom führenden Branchenmagazin für Weiterbildung und HR-Management zum Top Speaker des Jahres gewählt zu werden und in einer Reihe mit den Besten unserer Zunft stehen zu dürfen. Das macht mir eine Riesenfreude, auch, weil es unterstreicht, dass mein Ansatz, Humor als Erfolgsfaktor auch im Business einzusetzen richtig ist."

TRAiNiNG Chefredakteur Christoph Wirl: "Dr. Roman Szeliga ist ein wahrer Humorbotschafter. In seinen Vorträgen wechseln Witz und Botschaften im passenden Rhythmus. Die meisten erkennen hinter den pointiert erzählten Geschichten und Beispielen die eigenen Schwächen. Ja, seine Vorträge bringen ein gehöriges Maß an Selbsterkenntnis, in einer Verpackung, die jeder annehmen kann. So, genau so muss ein hochkarätiger Business-Vortrag sein. Und deshalb ist Roman Szeliga unser Top-Speaker 2013."

Das Magazin TRAiNiNG versteht sich seit seiner Gründung vor 17 Jahren als Magazin für Weiterbildung und HR-Management. Es bietet profunde Berichterstattungen rund um die Themen Fortbildung, Trainingsmethoden, Personalmanagement, Zukunftstrends und Arbeitsrecht.

In regelmäßigen Abschnitten werden Seminare getestet und Trainer einer kritischen Betrachtung unterzogen. Alljährlich wählt die Redaktion nach strengen Kriterien den Top-Speaker des Jahres und den Trainer des Jahres. So konnten sich in jüngster Vergangenheit Referenten wie Tim Taxis, Sabine Hübner, Stefan Frädrich, Martin Limbeck oder Dirk Kräuter über die Auszeichnung "Top-Speaker des Jahres" freuen.

Dr. Roman F. Szeliga war vor mehr als 20 Jahren Mitbegründer der CliniClowns in Österreich und setzt sich seither intensiv für "Humor als Erfolgsfaktor" ein. Als international agierender Keynote Speaker transportiert er mit Erfolg das Thema "Humor im Business". Als Geschäftsführer der Event- und Kommunikationsagentur Happy&Ness GmbH leitet er - mit Humor - ein 7-köpfiges dynamisches Kreativ-Team.

TRAiNiNG, Das Magazin für Weiterbildung und HR-Management gilt als führendes österreichisches Magazin in der Weiterbildungsbranche. Es erscheint in einer Auflage von 15.000 Exemplaren acht Mal im Jahr. Als Medieneigentümer fungiert der Verlag WIRL, 1150 Wien.

