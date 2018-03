Ticketmaster startet Ticket-Plattform in Österreich

Wien (OTS) - Ticketmaster, globaler Marktführer für Ticketvermarktung, startet in Österreich seine neue Ticketing-Plattform Ticketmaster.at. Dies gab Live Nation Entertainment heute bekannt. Damit erweitert Ticketmaster International seine europäische Präsenz in den zweiten deutschsprachigen Markt, nachdem seine pan_Europäische Ticketplattform 2011 in Deutschland eingeführt wurde.

Zahlreiche Veranstalter, die sowohl in Österreich wie auch in Deutschland Tourneen durchführen, darunter die Deutsche Entertainment AG (DEAG), werden ihr Angebot zukünftig über die neue www.ticketmaster.at Plattform vermarkten. Von seinem Wiener Büro aus wird Ticketmaster seine Dienstleistungen Spielstätten und Sehenswürdigkeiten sowie Veranstaltern aller Genres, inklusive Konzerte, Klassik, Festivals, Shows, Sport und sonstiger Freizeitaktivitäten, anbieten.

Die ersten Tickets, die auf der neuen Plattform verkauft wurden, waren für André Hellers überaus erfolgreiche Theater-Tourproduktion von Afrika! Afrika! in Wien. Veranstalterin Faiza C. Hoffmann dazu:

"Wir sind glücklich darüber, die ersten gewesen zu sein, für die Eintrittskarten auf der neuen Ticketmaster.at Plattform verkauft wurden, und freuen uns auf eine enge und gute Zusammenarbeit mit dem Team zur Maximierung der Ticketverkäufe für unsere jetzigen und zukünftigen Shows."

Michael Rapino, President und Chief Executive Officer von Live Nation Entertainment, sagt über das Engagement von Ticketmaster in Österreich: "Die Expansion nach Österreich ist Teil einer strategischen Vision, mit der wir unsere internationale Präsenz erweitern möchten, um das umfassende Ticketing-Angebot und den ausgezeichneten Service von Ticketmaster noch mehr Spielstätten und Fans global zur Verfügung stellen zu können. Mit Ticketmaster, in bereits über 19 Märkten vertreten, verbessern wir den Fan-Service und bauen unsere Präsenz erfolgreich weltweit aus."

Mark Yovich, Präsident von Ticketmaster International, kommentiert: "Die Resonanz, die wir von Veranstaltern und Kulturinstitutionen in Österreich zu unserem neuen Servicenagebot erhalten haben, ist phantastisch. Eng verwurzelt in das reiche kulturelle Erbe Mozarts, Beethovens, Haydns und Strauss', ist Österreich die Nation in Europa, die die höchste Anzahl von Veranstaltungsbesuchen pro Person und Jahr verzeichnen kann. Und mit mehr als 36 Millionen Touristen, die Österreich jedes Jahr besuchen, bieten die Städte und Regionen ein reiches, lebendiges Kulturangebot an, das Ticketmaster sowohl national wie auch international zu vermarkten helfen wird."

Live Nation Entertainment (NYSDE: LYV), das führende globale Unternehmen im Live Entertainment, setzt sich aus vier Marktführern zusammen:Ticketmaster.com, Live Nation Concerts, ArtistNation Management und Live Nation Media/Sponsorship. Weitere Informationen finden Sie unter www.livenation.com/investors.

