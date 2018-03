Orange Jugend-GZÖ spricht sich für Sommeruni aus!

"Für leistungsbewusste Studierende sollte das Kursangebot in den Sommerferien ausgebaut werden"

Wien (OTS) - Der Bundesobmann der Generation Zukunft Österreich, GR Marc Pommer-Gutschy, spricht sich in Anbetracht der bevorstehende Uni-Ferien für einen Ausbau des Kursangebots im Sommer aus. "Leistungsbewusste und engagierte Studenten sollten die Möglichkeit haben, auch im Sommer Kurse zu absolvieren. Drei Monate Sommerferien stellen oftmals ein unnötiges Hindernis im Studienerfolg dar. Aus diesem Grund fordern wir ein verstärktes Kursangebot im Sommer!", so Pommer-Gutschy, der selbst Volkswirtschaftslehre an der Universität Graz studiert. In diesem Zusammenhang regt die orange Jugend-GZÖ vor allem abendliche Blocklehrveranstaltungen an. "Insbesondere für berufstätige Studenten würden Blocklehrveranstaltungen, welche abends beziehungsweise samstags angeboten werden, eine große Entlastung darstellen. Leistungswilligen Studenten sollte die größtmögliche administrative und logistische Unterstützung zukommen.", erklärt der Bundesobmann der Generation Zukunft Österreich (GZÖ).

Zur Finanzierung des Studienbetriebs fordert die orange Jugend die Wiedereinführung der Studiengebühren. "Wir sprechen uns ganz klar für Studiengebühren mit einem sozial treffsicheren Stipendiensystem aus! Diese Einnahmen müssen dann allerdings zweckgebunden den Universitäten zugute kommen und dürfen nicht zum Stopfen allfälliger Budgetlöcher verwendet werden. Ein derartiges System ist sozial gerecht und fair!", zeigt sich Pommer-Gutschy überzeugt. Des Weiteren fordert die GZÖ eine Universitätsmilliarde um zumindest kurzfristig Mängel im Hochschulbereich zu beheben.

