ASFINAG: Zweite Vignetten-Verkaufsstelle an der Grenze Spielfeld

Transportunternehmen direkt am Grenzübergang ist ab 1. Juli zusätzlicher Vertriebspartner

Wien/Graz (OTS) - Mehr als 5000 Vertriebspartner hat die ASFINAG in ganz Österreich und in den Grenzgebieten, um den Verkehrsteilnehmern bestes Service beim Kauf einer Autobahnvignette bieten zu können. Mit 1. Juli kommt am steirischen Grenzübergang Spielfeld an der A 9 Pyhrn Autobahn ein weiterer hinzu. Nach langen Verhandlungen mit dem Spezialtransportunternehmen "Amstaf" konnte mit diesem nun eine Einigung erzielt werden. Erfreulich für die ASFINAG sind nun insbesondere die kundenfreundlichen Öffnungszeiten, die weit über die bisher üblichen Bürozeiten hinausgehen. Die neue Vertriebsstelle direkt am Grenzübergang hat ab 1. Juli von 7 bis 20 Uhr geöffnet, und zwar täglich, also auch am Wochenende. Im Herbst ist eine Evaluierung der Situation vereinbart, sollte das zusätzliche Service für beide Seiten zufriedenstellend angenommen werden, wird die Zusammenarbeit fortgeführt.

Mit dieser Vertriebsstelle sind im Grenzbereich nun wieder zwei Verkaufsstellen vorhanden, nachdem der ÖAMTC sein Büro kurz vor dem Jahreswechsel geschlossen hatte. Die zweite - von der ASFINAG entsprechend beschilderte - Verkaufsstelle befindet sich auf slowenischer Seite, etwa 150 Meter vor dem Grenzübergang.

Rückfragen & Kontakt:

Walter Mocnik

Marketing und Kommunikation

Pressesprecher Steiermark, Kärnten und Oberösterreich

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-

FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

FUCHSENFELDWEG 71, A-8074 GRAZ-RAABA

TEL +43 (0) 50108-13827

MOBIL +43 (0) 664 60108-13827

walter.mocnik @ asfinag.at

www.asfinag.at