Am Punkt Spezial " mit Sylvia Saringer und Meinrad Knapp - Thema: Wer soll Österreich regieren? Diskussion der Spitzenkandidaten

Dienstag, 25. Juni 2013, 20.15 Uhr live bei ATV

Wien (OTS) - Wer soll Österreich regieren? Die Bilanz der Noch-Verantwortlichen ist mager: Vier Jahre Krise und kein Ende. Arbeitslosigkeit, Schulden und Armut steigen. Kein Wunder, dass SPÖ und ÖVP nicht darüber reden wollen: Faymann abgesagt! Spindelegger abgesagt! Wer aber soll und kann den Ton angeben? Der Polit-Newcomer Frank Stronach will in einer Diskussion nicht alt aussehen: Er hat ebenfalls abgesagt. Bei uns die Herausforderer: Grünen-Chefin Eva Glawischnig, FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und BZÖ-Chef Josef Bucher. Die Spitzenkandidaten stellen sich unseren Fragen, wie sie die gewaltigen Probleme unseres Landes lösen wollen und wie ihre Zukunftsvisionen aussehen.

Sylvia Saringer und Meinrad Knapp diskutieren live im Studio mit Eva Glawischnig (Die Grünen) mit Heinz-Christian Strache (FPÖ) und mit Josef Bucher (BZÖ) - Diesmal ausnahmsweise am Dienstag. Im Analysestudio ist der Politikberater Thomas Hofer zu Gast.

Zum ersten Mal in der österreichischen Markt- und Meinungsforschung wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Tool kommt wöchentlich in "Am Punkt" zum Einsatz. Diese Woche ist - unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Wer von den Oppositionspolitikern hat das beste Konzept für die Zukunft Österreichs?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

