BZÖ-Grosz: SP/VP auf Dauerblockade bei parlamentarischer Kontrolle von Bankenpaket und Kommunalkredit

RH-Berichte über Bankenpaket und Kommunalkredit sollen vor der Nationalratswahl nicht mehr behandelt werden

Wien (OTS) - Heftige Kritik an der Blockadepolitik der Regierungsparteien SPÖ und ÖVP im Rechnungshofausschuss wegen der parlamentarischen Behandlung des Bankenpakets und der Kommunalkredit kommt heute von BZÖ-Rechnungshofsprecher Abg. Gerald Grosz. "Die Regierungsparteien wollen mit Hilfe der FPÖ einen für diese Woche avisierten Termin des Rechnungshofausschusses absagen. Damit wäre eine parlamentarische Behandlung der Rechnungshofberichte über das Bankenpaket und die Kommunalkredit endgültig gestorben. Das ist eine klare Missachtung der parlamentarischen Kontrollrechte und gezielte Vertuschungsaktion zum Schutz von Josef Pröll und Claudia Schmied", so Grosz.

Einmal mehr werde klar, dass Pröll und Schmied "Dreck am Stecken" haben. "Pröll hat das Bankenpaket geschnürt, zum Dank sichert ihm Raiffeisen das Lebenseinkommen. Schmied hat die Kommunalkredit mit in den Ruin geführt, zum Dank stellt die rote Wiener Staatsanwaltschaft alle Ermittlungen gegen sie ein. Der Rechnungshofbericht gibt genug Material zur Dokumentation der Malversationen von SPÖ und ÖVP her. Das Bankenpaket war die größte Finanztransaktion in der Geschichte der Republik, es ist ein Skandal, dass der Rechnungshofbericht darüber nicht im Nationalrat behandelt werden darf", so Grosz.

Das BZÖ wird daher auf Abhaltung des Rechnungshofausschusstermins beharren und einmal mehr die Ladung des ehemaligen Finanzminister Josef Pröll und der Kommunalkredit-Vorständin Claudia Schmied einfordern, so der BZÖ-Rechnungshofsprecher abschließend.

