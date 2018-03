WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Spekulation ist en vogue - von Andreas Wolf

Abgestimmte Aktionen der Finanzmarktbehörden beugen der nächste Krise vor

Wien (OTS) - Spekulation ist gleich Zockerei - eine These, die inbesondere in Bezug auf die Finanzmärkte heutzutage kaum Widerspruch im öffentlichen Raum erfährt. Umso interessanter ist der aktuelle Hinweis einer bekannten deutschen Bank auf einen eben solchen Vorgang im Währungsbereich. Demnach nutzen vor allem institutionelle, also finanzkräftige, Investoren das noch immer relativ attraktive Zinsniveau in China, um dort Geld anzulegen. Dies ist für sich genommen noch nicht besorgniserregend, wäre da nicht die Art der Finanzierung dieser Anlage. Denn zumeist handelt es sich bei dem angelegten Kapital um Kreditgelder aus dem Niedrigzinsland USA. Da insbesondere großkapitalisierte Investoren Kredite besonders günstig erhalten, rechnet sich dieses Geschäft für sie allemal.

Doch diese Art von lukrativen Geschäften, genannt "Carry Trades", hat natürlich auch einen Haken. Beginnt sich die Spanne des Leitzinsniveaus beider Währungen zueinander zu verringern, dann bekommen die Investoren schnell kalte Füße. Denn wenn sich das Risiko erhöht, verringert sich automatisch die Attraktivität für die Anleger, diese Geschäfte zu tätigen. Es folgt eine rasche Umkehr des langfristig intakten Trends, sehr häufig auch verbunden mit negativen Verwerfungen an den Aktienmärkten. Als Vorlage dient dabei klassischerweise der japanische Yen. Hier führte eine rasche Auflösung ähnlicher Spekulationen zwischen US-$ und Yen 1998 zu einem Kursrutsch. Auch im Vorfeld der Lehman-Pleite 2008 gab es eine Umkehrbewegung zwischen australischem Dollar und Yen.

Nicht nur Amerikaner und Chinesen, sondern auch alle anderen großen Industrieländer und deren Finanzmarktverantwortlichen, sollten deshalb in den kommenden Monaten ein Auge auf die Veränderungen des Zinsniveaus in den USA und China haben. In beiden Ländern kündigen sich nämlich langsam Veränderungen diesbezüglich an. Mit der dezenten Analyse einer deutschen Bank vor Augen sollte deshalb niemand am Ende behaupten, gewisse Gefahren für die weltweiten Finanzmärkte wären nicht absehbar gewesen. Nimmt man Finanzaufsicht global ernst, dann müsste nun eine abgestimmte Aktion zwischen allen Aufsichtsbehörden anlaufen.

Das ist Krisenvorbeugung im besten Sinne.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at