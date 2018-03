Diskussion zu Iran nach den Wahlen in Wien

STOP THE BOMB lädt zur Debatte über Rohani und die Zukunft des Atomprogramms in tschechische Botschaft

Wien (OTS) - Das Bündnis STOP THE BOMB veranstaltet am Mittwoch, den 26. Juni um 19:00 Uhr eine international besetzte Podiumsdiskussion zu "Iran after the elections. Prospects for the nuclear standoff and the freedom movement". Die Veranstaltung findet in der Permanent Mission der Tschechischen Republik in der Penzinger Straße 11-13 in 1140 Wien statt. Am Podium werden aus Jerusalem der langjährige Leiter des persischsprachigen Programms der Israel Broadcasting Authority, Menashe Amir, die Botschafterin der Tschechischen Republik bei der IAEA, Veronika Kuchynova Smigolova, die Vertreterin der U.S. Mission to International Organizations, Julia Jacoby, Sogol Ayrom vom National Council of Iran for Free Elections und die Sprecherin von STOP THE BOMB, Simone Dinah Hartmann, Platz nehmen. Moderiert wird die Diskussion über die Bedeutung der Wahl des Khamenei-Vertrauten Hassan Rohani vom Außenpolitikredakteur der Presse, Helmar Dumbs.

