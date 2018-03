Startschuss für den SommerLeseClub 2013 der Büchereien Wien

Wien (OTS) - Ob Flugreise nach Italien, Urlaub in den Bergen oder Baden im Gänsehäufel: mit der richtigen Ferienlektüre kann man spannende Abenteuer erleben und in unbekannte Welten reisen. "Der SommerLeseClub bietet Kindern einen Ansporn in den großen Ferien mehr zu lesen. Oft genügt ein kleiner Anstoß um den Stein ins Rollen zu bringen. Denn wer einmal angefangen hat zu lesen, tut sich schwer wieder aufzuhören. Lesen macht einfach Spaß und erweitert den Wortschatz. Die Kinder profitieren davon natürlich auch in der Schule", so Jugend- und Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch.

So funktioniert der SommerLeseCLub

Wer mindestens drei Bücher liest und bewertet, bekommt ein Zertifikat, ein kleines Geschenk und nimmt an einer Preisverlosung teil. Anmelden kann man sich ab 24. Juni in allen 39 Zweigstellen der Büchereien Wien - und fündig werden die frischgebackenen Clubmitglieder dort ganz bestimmt. Über 300.000 Bücher, von Krimi über Märchen und Fantasy bis hin zu Sachbüchern, warten auf die jungen Leseratten.

Sommerleseclubs bewähren sich

Sommerleseclubs sind Leseförderaktionen, die Kinder dazu motivieren, auch in der Ferienzeit zu lesen; international werden sie seit Jahren mit großem Erfolg durchgeführt.

Im Sommer 2012 fand der SommerLeseClub erstmals statt. Um die 770 Kinder haben daran teilgenommen und insgesamt 4.150 Bücher gelesen und bewertet.

Wer im Sommer liest, hat im Herbst die Nase vorn

Der SommerLeseClub ist ein Freizeitspaß mit Mehrwert: wer im neuen Schuljahr sein Lesezertifikat vorweist, hat nicht nur spannende und unterhaltsame Stunden verbracht, sondern auch handfeste Vorteile im Unterricht. Größerer Wortschatz, besseres Textverständnis und allgemein höhere Lesekompetenz bedeuten natürlich auch bessere Noten. Der SommerLeseClub der Büchereien wird vom Wiener Stadtschulrat gefördert; das Lesezertifikat, mit dem die Lektüre von drei Büchern bestätigt wird, kann in der Schule als Nachweis für außerschulisches Leseengagement vorgelegt werden.

Am 20. September findet ab 15.30 Uhr die große SommerLeseClub-Abschlussparty in der Hauptbücherei mit Preisverlosung und Überraschungsprogramm statt.

