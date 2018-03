"trend"-Ranking: Die 100 reichsten Österreicher

Maria-Elisabeth Schaeffler ist unter die zehn reichsten Österreicher aufgestiegen. Die Familien Porsche und Piech belegen erneut Platz 1.

Wien (OTS) - Die Aufsteigerin des Jahres in der "trend"-Liste der 100 reichsten Österreicher heißt Maria-Elisabeth Schaeffler. Die Eigentümerin des gleichnamigen Autozulieferkonzerns und Großaktionärin des Reifenherstellers Continental konnte ihr Vermögen mehr als verdoppeln und besitzt heuer rund 2,9 Milliarden Euro. Damit schaffte sie erstmals den Aufstieg in die Top 10 der 100 reichsten Österreicher, schreibt das Wirtschaftsmagazin "trend" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe.

Den seit Jahren unangefochtenen ersten Platz belegen die beiden Familienclans Porsche und Piech, die mit ihren Anteilen die gleichnamige Luxusauto-Schmiede und den VW-Konzern kontrollieren. Ihr Vermögen legte laut "trend"-Taxierung auf 41,5 Milliarden Euro zu. Über den zweiten Platz kann sich heuer Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz freuen. Mit einem Vermögen von 7,25 Milliarden Euro gelang es ihm, die Familie Flick zu überholen.

Zu den großen Gewinnern gehört auch der Gründer und Großaktionär der Kosmetikkette L'Occitane, Reinold Geiger. Im Vorjahr erstmals in das Ranking aufgenommen, konnte er sein Vermögen um 600 Millionen Euro auf 2,1 Milliarden Euro steigern. Und Neo-Politiker Frank Stronach ist ebenfalls deutlich reicher geworden - und belegt nun mit geschätzten 3,9 Milliarden Euro Platz sechs.

Weniger gut lief es unter anderen für die Baumax-Eigentümerfamilie Essl. Durch die schwierige Marktsituation in Osteuropa ist der Konzern in Mitleidenschaft gezogen worden, was sich negativ auf die Vermögenssituation auswirkte.

Das "trend"-Ranking der Top 10:

1. Familien Porsche & Piech (41,5 Mrd. Euro)

2. Dietrich Mateschitz (7,25 Mrd. Euro)

3. Familie Flick (6,4 Mrd. Euro)

4. Johann Graf (4,7 Mrd. Euro)

5. Karl Wlaschek (4,2 Mrd. Euro)

6. Frank Stronach (3,9 Mrd. Euro)

7. Heidi Horten (3,1 Mrd. Euro)

8. Maria-Elisabeth und Georg Schaeffler (2,9 Mrd. Euro)

9. Familie Swarovski (2,6 Mrd. Euro)

10. Martin Schlaff (2,45 Mrd. Euro)

