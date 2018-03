SPÖ Kärnten Landesparteitag: Peter Kaiser mit 99 Prozent der Stimmen als Landesparteivorsitzender bestätigt

Kaiser: "Als gestärkte und geeinte SPÖ zeigen wir: Kärnten kann mehr!" Kampf um ORF-Übertragung des Bachman-Preises. BK Faymann kündigte Konjunkturpaket zur Schaffung von Arbeitsplätzen an.

Klagenfurt (OTS) - Rund 700 Delegierte und Gäste fanden sich heute, Samstag, zum 33. Ordentlichen Landesparteitag der SPÖ Kärnten im Villacher Congress Center ein und demonstrierten Kampfgeist, Geschlossenheit und eine spürbar optimistische Aufbruchsstimmung. Unter den zahlreichen Ehrengästen, die Hausherr Bürgermeister Helmut Manzenreiter und SPÖ Landesgeschäftsführer Daniel Fellner begrüßen konnten, befanden sich auch SPÖ Bundeskanzler Werner Faymann, Staatssekretär Josef Ostermayer, Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos sowie zahlreiche hochrangige VertreterInnen der einzelnen Fach- und Nebenorganisationen sowie SPÖ BürgermeisterInnen aus ganz Kärnten. Landeshauptmann Peter Kaiser stellte sich der Wiederwahl als SPÖ Parteivorsitzender und wurde mit eindrucksvollen 98,93 Prozent der Stimmen bestätigt. Kaiser bedankte sich bei allen MitarbeiterInnen und Funktionärinnen der SPÖ, den Abgeordneten in Landtag, Bundesrat und Nationalrat und bei allen Kärntner SozialdemokratInnen und stimmte sie auf die kommende Nationalratswahl sowie in weiterer Folge auf die AK-Wahl, EU-Wahl und die Gemeinderatswahlen 2015 ein. "Ich sage Danke für euren Einsatz in der Vergangenheit und Bitte für die Zukunft. Wir werden den Sommer über hart arbeiten und im Herbst die Ernte einfahren!"

Kaiser nutzte die Gelegenheit für eine klare Aussage hinsichtlich der geplanten Streichung der Übertragung des Bachmann-Preises. Kärnten habe das erfolgreichste ORF-Landestudio und mit dem Bachmann-Preis die größte literarische Veranstaltung im deutschen Sprachraum, die im ORF gesendet werde. Man werde keinen Engel des Vergessens über die Abschaffung des Bachmann-Preises schweben lassen. Und weiter "Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar und die Wahrheit ist auch den ORF-Verantwortlichen zumutbar: Kärnten wird für den Bachmann-Preis kämpfen!", erklärte Kaiser unmissverständlich.

In seinem Referat gab Kaiser einen Rückblick über den erfolgreichen Weg der SPÖ Kärnten in den letzten Jahren. Die Erfolge seien auf den Schulterschluss von Partei, Gewerkschaft und Fachorganisationen zurückzuführen. Man habe gelernt, dass "man nur gemeinsam und miteinander und niemals gegeneinander in einer Partei etwas erreichen kann", stellte Kaiser fest und wurde mit tosendem Applaus der Delegierten bestätigt. Den Funktionärinnen und Funktionären machte er klar: "Ich bin nicht der Hauptverantwortliche für unseren Erfolg bei der zurück liegenden Landtagswahl, die Verantwortung für den Wahlerfolg schiebe ich euch zu! Danke dafür!".

Die Koalition mit ÖVP und den Grünen sei womöglich die anstrengendste aber für Kärnten beste Form gewesen, um die notwendigen Maßnahmen für das Land umsetzen zu können.

Mit Bester Bildung, Guter Arbeit, Leistbarem Leben, Gesunder Zukunft und Solidarischer Gemeinschaft habe man zum Ausdruck gebracht, wofür die Kärntner Sozialdemokratie stehe.

Einiges sei schon erreicht worden, wie z.B. die Abschaffung des Pflegeregresses, die Rettung des Mozartheims, Beschluss der Novelle des Wohnbauförderungsgesetzes im Landtagsausschuss oder die Reduzierung der Nettoneuverschuldung um 40 Millionen Euro. Als weitere wichtige Vorhaben nannte Kaiser die Abschaffung des Proporzes, die Bündelung der Wirtschaftsförderung und die Investitionen in Beschäftigung, Arbeit, Forschung und Technologie. Auch wenn Sparen das Gebot der Stunde sei, müsse vor allem in die Zukunft investiert werden und Investitionen in Bildung seien das beste Mittel um zukünftige Chancen wahrnehmen zu können, so Kaiser der erneut betonte "Kein Kind ohne Pflichtschulabschluss , keine Jugendlichen ohne Ausbildung oder höheren Schulabschluss, das ist unser Ziel!".

Kärnten müsse weg von der Schlusslichtposition und ins Mittelfeld gelangen, um dann an die Spitze vorzustoßen. Deshalb sei es auch wichtig mit den europäischen Nachbarn die "gigantischen Chancen" zu ergreifen und zu nutzen. Kärnten brauche auch Freunde in Wien, deshalb sei es sein Wunsch, dass Bundeskanzler Faymann und die SPÖ bei den Nationalratswahlen im Herbst, für die heute die Kandidatenliste der Kärntner SPÖ beschlossen wurde, gestärkt werden. "Nicht wegen der Partei sondern wegen sozialer Gerechtigkeit, und um die Chancen der Zukunft zu bewahren", erklärte Kaiser. "Ich will eine Partei, die Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität für die Gesellschaft umsetzt" so Kaiser, dessen Rede mehrmals von den Delegierten und Gästen mit aufbrausendem Applaus und abschließend mit Standing Ovations bedacht wurde.

In seiner Begrüßungsrede fand Faymann klare und deutliche Worte hinsichtlich der Verteilungsgerechtigkeit und betonte, dass die Sozialdemokratie für die Menschen da sei. "Das ist Teil unserer Seele und darauf bin ich stolz!" so Faymann. Zudem kündigte der Bundeskanzler ein Konjunkturpaket zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen an. "Wir müssen in Zeiten wie diesen, wo die Krise noch längst nicht überwunden ist, mit entschlossener Politik entgegen halten und um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Wir werden daher die laufenden Konjunkturinvestitionen von 4,5 Milliarden Euro um zusätzlich 500 Millionen Euro pro Jahr erhöhen", erklärte Faymann. Die Schwerpunkte des Pakets sind ein Konjunkturpaket Wohnen, der Ausbau der Kinderbetreuung, Maßnahmen im Bereich Pflege sowie Investitionen in den Ausbau der Bahn und die Tunnelsicherheit. Finanziert wird das Konjunkturpaket für Arbeitsplätze aus Rücklagen aus allen Bereichen.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Kärnten, Klagenfurt