SP-Deutsch an VP-Rauch und VP-Hoch: Pauschal-Verurteilung armer Menschen ist unerträglich!

Wien (OTS/SPW) - "Menschen, die kaum wissen, wie sie sich über den Tag hinüber retten, dermaßen in den Dreck zu ziehen - das ist absolut schäbig und Politikern einer Partei, die angeblich die Nächstenliebe in den Mittelpunkt stellt, unwürdig!", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Samstag in Richtung Hannes Rauch und Alfred Hoch, beide ÖVP. "Haben Sie denn gar keinen Genierer?", fragte Deutsch.****

"Millionäre, Haus- und Gutsherren sind den Herrschaften offenbar wichtiger als arme Menschen", stellte er fest. "Und dabei versuchen Sie auch noch den Mann, der für Gerechtigkeit in der Stadt sorgt, anzupatzen!", kritisierte der Landesparteisekretär Anwürfe der beiden auf Bürgermeister Michael Häupl.

"Klar ist: Für uns steht die Schaffung von Jobs im Mittelpunkt, von denen man leben kann. Wir helfen dort, wo Hilfe gebraucht wird und schauen, dass Menschen aus der Armutsfalle gelangen. Das ermöglicht in Wien die bedarfsorientierte Mindestsicherung, deren Begleitprogramme eine immer höhere Erfolgsquote aufweisen", informierte Deutsch. "Die ÖVP hilft offenbar nur den Leuten, die so wenig Steuern wie möglich von ihrem Riesen-Vermögen abliefern wollen", stellte er fest.

"Wir lassen sicher nicht zu, dass arme Menschen in der Stadt pauschal als Schmarotzer hin gestellt werden. Da halten wir unsere Hand drüber, auch wenn die ÖVP noch so sehr mault!", schloss Deutsch. (Schluss) ah

