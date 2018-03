Wasserprivatisierung - Stronach/Lugar: Bürger haben EU in die Schranken gewiesen

Wien (OTS) - "Der Rückzieher der EU bei der Wasserprivatisierung ist ein großer Erfolg für die Bürger, die die EU in die Schranken gewiesen haben", so Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. Es habe sich gezeigt, dass die Bürokraten in Brüssel nicht willkürlich über die Menschen drüberfahren können. Das war ein perfektes Beispiel dafür, warum mehr direkte Demokratie unbedingt nötig ist.

"Abseits der Diskussion über die Wasserprivatisierung darf man aber nicht darauf vergessen, dass es noch immer viele Gemeinden gibt, die den Menschen kein einwandfreies Wasser liefern können", mahnt Lugar. Speziell die hohen Nitratwerte seien ein Problem, "dass endlich gelöst werden muss!", fordert der Team Stronach Klubobmann.

