Stronach/Lugar: Rot/Schwarz bringt auch nach der Wahl keine Dynamik

Wien (OTS) - "Ich teile die Einschätzung von Wirtschaftsminister Mitterlehner, dass die ÖVP bei der Wahl Zweiter wird. Warum dadurch aber Dynamik entstehen sollte, das ist aber fraglich. Denn Rot und Schwarz haben den Stillstand einzementiert und zur Regierungsform erhoben", erklärt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar zu den Aussagen Mitterlehners in der ORF-Reihe "Journal zu Gast".

Die Behauptung Mitterlehners, wonach das Familienpaket von langer Hand vorbereitet worden sei, entlarve sich selbst. "So lang vorbereiten und dann das Ergebnis nicht noch in diesem Sommer im Parlament zur Abstimmung zu bringen - das ist ein typisches Wahlzuckerl, eine Augenauswischerei, an die sich SPÖ und ÖVP dann nach der Wahl nicht mehr erinnern wollen", so Lugar.

