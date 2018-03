30. Donauinselfest - Werner Faymann: "Ein großes Familienfest"

Bundeskanzler Werner Faymann besucht das größte Open-Air-Festival Europas zum 30. Jubiläum seines Bestehens

Wien (OTS/SK) - Auch heuer hat es sich Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzender Werner Faymann nicht nehmen lassen, das Donauinselfest zu besuchen - zum 30. Mal in Folge. Kein einziges Fest ließ der Bundeskanzler bisher aus: "Vor dreißig Jahren war ich als Jungpolitiker für die Organisation der Jugendbühne verantwortlich. Seither komme ich jedes Jahr her und freue mich am meisten auf all die bekannten Gesichter und die Gespräche mit den Menschen. Das Donauinselfest ist für mich wie ein großes Familienfest." Zum diesjährigen 30. Jubiläum begann Werner Faymann den Besuch der Donauinsel bei strahlendem Sonnenschein mit dem Anschnitt der Geburtstagstorte auf der Kinderfreunde Insel. Beim anschließenden gemeinsamen Rundgang mit Gattin Martina Ludwig-Faymann, Bürgermeister Michael Häupl und Staatssekretär Josef Ostermayer nutzte Werner Faymann die Gelegenheit zum Gespräch mit den Inselbesucherinnen und -besuchern.****

Der Rundgang auf der Arbeitsweltinsel umfasste einen Stopp beim Zelt der Kinderfreunde sowie Halte beim Zelt der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) und beim Zelt der Arbeiterkammer. Ein Aufenthalt bei einer der Musikbühnen, wo Werner Faymann unter anderen die Sängerin Petra Frey und den Musiker Johnny Logan traf, stand ebenso auf dem Programm wie Besuche bei vielen anderen Organisationen, Vereinen und Institutionen die am Donauinselfest vertreten sind.

Nach einem kurzen Aufenthalt im FSG-Zelt wurde der Rundgang mit Sozialminister Rudolf Hundstorfer und dem AK-Präsidenten Rudolf Kaske fortgesetzt und dabei viele gemeinsame Fotos mit Besucherinnen und Besuchern gemacht.

SERVICE: Fotos vom Besuch des Bundeskanzlers am 30. Donauinselfest werden in Kürze unter http://www.flickr.com/wernerfaymann zur Verfügung gestellt. (Schluss) rp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum