30. Donauinselfest - Pressefototermin: Schieder bei Präsentation River // Cities-Qualitätssiegel

Wien (OTS/SPW) - Das Donauinselfest, das größte Open-Air-Festival Europas bei freiem Eintritt, wird in den nächsten Jahren den europäischen Gedanken vertiefen und die Kooperation mit anderen europäischen Festivals weiter verstärken. Bereits von Anfang an ist das Donauinselfest Partner von River // Cities. Dabei handelt es sich um ein europäisches Netzwerk aus Organisationen, die Kultur in verschiedensten Formen mit Flüssen verbinden. Das River // Cities-Netzwerk umfasst mittlerweile 40 Städte aus über 20 Ländern. Anlässlich des 30. Donauinselfests wird am morgigen Samstag, 22. Juni 2013, um 13:00 Uhr beim Ö1 / Kultur - Zelt auf der Ö1 / Kultur -Insel das River // Cities-Qualitätssiegel gemeinsam mit Staatssekretär Andreas Schieder, Gemeinderat Peko Baxant und internationalen VertreterInnen von River // Cities bei einem Fototermin präsentiert.****

Am 30. Donauinselfest wird nun eine Präambel von den PartnerInnen unterzeichnet werden, mit der sich die teilnehmenden Festivals dazu verpflichten, die Grundgedanken von River // Cities in ihren Festivals zu leben. Ab 11 Uhr findet zudem eine Diskussion zum Einfluss der Kultur auf die Politik mit LAbg. Peko Baxant und Karl Killian statt. Anwesend werden hierbei auch Adrian Evans vom Londoner Themse-Festival und ca. 30 VertreterInnen von River // Cities aus ganz Europa sein. Die MedienvertreterInnen sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Präsentation River // Cities-Qualitätssiegel

Fototermin mit Staatssekretär Andreas Schieder, Gemeinderat Peko Baxant und internationalen VertreterInnen von River // Cities.

Wann: Samstag, 22. Juni 2013, 13 Uhr

Wo: Donauinselfest, beim Ö1 / Kultur - Zelt auf der Ö1 / Kultur -Insel

