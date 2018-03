Problembanken Hypo Alpe Adria - Volksbanken AG. In der Wochenend-Ausgabe der "Wiener Zeitung".

Wien (OTS) - Hypo Alpe Adria: Der neue Restrukturierungsplan für die EU steht - und eröffnet eine Möglichkeit, die Tochterbanken in Osteuropa erst bis 2015 zu verkaufen. Plus: Die Bank sucht sich in Kürze einen Investment-Berater, der die beste Lösung für eine "bad bank" herausfinden soll - die Hypo sucht sich ihren Friedhof also selbst aus...

Volksbanken AG: Seit einem Jahr wird diskutiert, nun gibt es erste Fortschritte bei der Mithilfe Raiffeisens an der Restrukturierung der Bank. 500 Millionen Euro Bilanzsumme wechseln in den kommenden Tagen die genossenschaftliche Organisation, großteils Kredite. Das ist aber erst die Hälfte jener Milliarde, die von der RZB dem Bund bei der ÖVAG-Sanierung vertraglich zugesichert worden war.

