LSV-Wahlen: Schülerunion siegt auch in Niederösterreich und Wien

Schülerunion hält alle Mandate in Niederösterreich und Wien - 24:0 und alle drei Landeschulsprecher in beiden Bundesländern

Wien (OTS) - Heute fanden in Wien und in Niederösterreich die Wahlen für die Landesschülervertretung für das Schuljahr 2013/14 statt. Die Schülerunion kandidierte in allen drei Bereichen - AHS, BMHS und BS.

Ergebnis aus Niederösterreich

Die Schülerunion Niederösterreich konnte alle Mandate halten und stellt somit im nächsten Jahr 24 von 24 Mandaten in der Landesschülervertretung. Zum Landesschulsprecher im AHS Bereich wurde Yannic Mörth gewählt. Mörth ist 17 Jahre alt und Schüler des Stiftsgymnasium Melk. Er hat es sich zum Ziel gemacht, die gesetzliche Verankerung des Lehrkraftfeedback durch zu setzen: "Für ein gutes Lernklima ist ständiger Austausch zwischen Lehrer und Schüler unerlässlich. Daher fordern wir ein verpflichtendes anonymes Lehrkraftfeedback, das der Lehrer einmal pro Semester mit seinen Schülern durchführt."

Im BMHS-Bereich wurde Angi Groß zur Landesschulsprecherin gewählt. Groß ist 17 Jahre alt und Schülerin der HAK Waidhofen an der Ybbs. Groß war bereits ein Jahr in der Landesschülervertretung aktiv und möchte diese Erfahrung im nächsten Jahr einbringen: "Durch die Arbeit in der Landesschülervertretung habe ich bereits viel Erfahrung sammeln können und freue mich, diese Erfahrung mit neuen Ideen und einem neuen Team zu verbinden, um die Schüler Niederösterreichs auch im nächsten Jahr bestmöglich zu vertreten."

Im Berufsschulbereich wird im nächsten Jahr Erich Rülling die Schüler auf Landesebene vertreten. Rülling ist 16 Jahre alt und geht in die LBS an Laa an der Thaya. Rülling möchte sich im Speziellen für eine bessere und modernere Werkstättenausstattung in den Berufsschulen einsetzen.

Ergebnis aus Wien

In Wien wurde Tobias Biwald zum Landesschulsprecher im AHS-Bereich gewählt. Er ist 17 Jahre alt und Schüler des BRG Kundmanngasse. Biwald möchte sich vor allem für die Einbindung von Schülern in politische Entscheidungsprozesse einsetzen: "Das SchülerInnenparlament ermöglicht es Schülern ihre Meinung zu äußern und aktiv Schulpolitik zu betreiben. Speziell forcieren wollen wir auch SchülerInnenparlamente mit Schülern aus anderen Nationen. So ein internationales Schülerparlament ist eine Möglichkeit auch über den Tellerrand hinaus in andere Nationen zu schauen."

Heute wurde auch Ahmed Hemada zum BMHS-Landesschulsprecher in Wien gewählt. Hemeada ist 18 Jahre alt und Schüler der Schulen des BFI Margareten. Seinen Schwerpunkt möchte er vor allem auf den Ausbau der Service-Leistungen legen: "Mit einer SV-Einschulung am Anfang vom Jahr und der Möglichkeit online SV Mappen zu bestellen möchten wir die Schülervertreter von Anfang an bestmöglich bei ihrer Arbeit an der Schule unterstützen."

Stephanie Schindlauer wird im nächsten Jahr die Wiener Berufsschüler vertreten. Sie ist 18 Jahre alt und Schülerin der Berufsschule für Handel und Reisen. Schindlauer verweist auf die Wichtigkeit einer angemessenen Lehrlingsentschädigung und will eine Neuregelung der Ausgehzeiten für Internatsschüler.

"Neun von neun möglichen Landesschulsprechern in den vergangenen beiden Tagen zeigen, dass die Landesorganisationen der Schülerunion hervorragende Arbeit leisten. Durch ständigen und direkten Kontakt zu den Schülern garantieren sie, dass keine Meinung ungehört bleibt. Durch diesen intensiven Austausch ist es uns möglich, unsere Positionen auf breiter Basis mit Schülern aus ganz Österreich zu erarbeiten", erklärt Daniel Perschy, Bundesobmann der Schülerunion. Stefanie Schindler, Landesobfrau der Schülerunion Niederösterreich, zeigt sich vom Ergebnis überwältigt: "Es ist eine Bestätigung für die Arbeit der letzten Jahre, dass unsere konstruktive Schülervertretungsarbeit bei den Schulsprechern auf solch große Unterstützung stößt. Mit Freude werden wir den Wählerauftrag annehmen und uns auch im kommenden Schuljahr in der Landesschülervertretung für die Interessen der Schülerinnen und Schüler Niederösterreichs einsetzen."

"Die Wiener Schülerunion hält seit nunmehr sechs Jahren die klare Mehrheit in der Landesschülervertretung. Das diesjährige Ergebnis zeigt einmal mehr, dass sich harte und ehrliche Arbeit bezahlt macht. Es freut uns sehr, dass uns die Schülerinnen und Schüler Wiens ein weiteres Mal ihr Vertrauen schenken", freut sich Michael Jayasekara, Landesobmann der Schülerunion Wien.

"Ich freue mich für Yannic Mörth, Angi Groß, Erich Rülling, Tobias Biwald, Ahmed Hemeada und Stephanie Schindlauer, dass auch sie Teil der nächsten Bundesschülervertretung sein werden und die Anliegen der Schüler ihrer Bundesländer bestens vertreten werden", kommentiert Felix Wagner, Bundesschulsprecher, das Wahlergebnis abschließend.

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

