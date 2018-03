Neu von PONS: "Rund um..." / Skurriles aus England - Verrücktes aus Italien

Stuttgart (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Warum reisen Briten mit Hefeextrakt ins Ausland? Woher kommt eigentlich der Ausdruck "Paparazzo"?

Die neue Reihe "Rund um ..." von PONS liefert Wissenswertes, Hilfreiches und Verblüffendes über Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und Irland. Spannende Sprachrätsel und Quizfragen geben einen unterhaltsamen Einblick in den Alltag unserer europäischen Nachbarn. Know-how, mit dem der nächste Sommerurlaub noch viel schöner wird.

Lesen, Lernen, Rätsel lösen: Mit "Rund um ..." bietet PONS ab sofort eine einzigartige Kombination von Quiz und Reiseführer. Ob spanische Küche, italienische Popkultur, französische Fernsehlandschaft, "false friends" und lustige Doppeldeutigkeiten in der Landessprache oder "die meisten Missverständnisse" - "Rund um ..." hilft weiter. Etwa in Genua. Wer dort Pasta mit Pesto bestellt, bekommt ein Gericht mit Kartoffeln und grünen Bohnen serviert. Und wer auf der "autoroute du soleil" in Frankreich im Autoradio "attention bouchon" hört, wird mitnichten Korken knallen hören. Sondern jede Menge Blech im Stau zu sehen bekommen.

Abwechslungsreicher Rätselspaß für Reisende mit ersten Sprachkenntnissen

Und natürlich gibt es in den "Rund um ..." auch schnelle Infoboxen und viel Bildmaterial zu Sightseeing Highlights, Architektur, Geschichte, Politik und Regionalem. Die Lösungen zu den Quizfragen finden sich am Ende des Buches, ebenso wie ein Verzeichnis für die schwierigsten Wörter. Leser mit Grundkenntnissen aktivieren so ganz nebenbei ihren passiven Wortschatz: Anhand der Sprachrätsel macht es dann umso mehr Spaß zu merken, dass man in der Schule oder im Sprachkurs doch nicht ganz umsonst Vokabeln gepaukt hat. Und, dass schon bei der ersten Lektüre jede Menge Wörter hängen geblieben sind. Das gibt eine extra Portion Sicherheit fürs Navigieren durch den Urlaubsalltag. Übrigens: Hefeextrakt, auch "Marmite" genannt, ist in Großbritannien ein beliebter Brotaufstrich, der für Kontinentaleuropäer eher gewöhnungsbedürftig ist.

"Französisch rund um den Eiffelturm", "Italienisch rund um den Stiefel", "Spanisch rund um die Plaza Mayor" und "Englisch rund um die Insel" sind ab sofort zum Preis von 9,99 Euro im Buchhandel oder unter www.pons.de erhältlich.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfragen per Mail an susanne.boscher @ prospero-pr.de

Rückfragen & Kontakt:

Anne Pelzer

PONS GmbH

Tel. +49 (0)711 6672-5150

a.pelzer @ pons.de

www.pons.de / www.pons.eu

facebook.com/PONSverlag

https://twitter.com/pons_eu