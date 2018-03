Polizei Wien bekommt Verstärkung

202 Polizistinnen und Polizisten feierten am 21. Juni 2013 in Wien den Abschluss der Polizeigrundausbildung. 100 junge Männer und Frauen wurden für den Polizeidienst angelobt

Wien (OTS) - Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner verwies im Zuge der Feierlichkeiten auf die große Bedeutung der Aus- und Fortbildung für den Polizeiberuf und betonte die hohe Qualität der Polizeiausbildung in Österreich - eine der besten Polizeiausbildungen, die es europaweit gibt. "Eine Ausbildung, bei der nur die Besten der Besten zum Zug kommen", sagte Mikl-Leitner. "Wichtig ist auch, dass sich die Polizistinnen und Polizisten permanent weiterbilden können. Mein Ziel ist die Durchlässigkeit im Karriereverlauf. Jede und jeder soll die Chance haben, den Aufstieg vom Inspektor zum Landespolizeidirektor zu schaffen."

Mit dem Angebot der Sicherheitsakademie und der Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Wiener Neustadt konnte das Innenministerium das Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten in den letzten Jahren noch weiter verbessern. 2006 wurde beispielsweise der Bachelorstudiengang "Polizeiliches Führen" ins Leben gerufen. Seit 2009 gibt es den Masterstudiengang "Strategisches Sicherheitsmanagement".

Die angehenden Polizistinnen und Polizisten werden nach einer Einarbeitungszeit in ihren Stammdienststellen bei der Bereitschaftseinheit Dienst versehen. "Die Polizistinnen und Polizisten der Bereitschaftseinheit sind die Powerplayer der Polizei in Wien. Sie sind vor allem an Kriminalitäts-Hotspots der Stadt unterwegs. Ziel ist es, potenzielle Straftäter abzuschrecken und Kriminalität wirksam bekämpfen und zu verhindern", sagte Mikl-Leitner. "Ich bin überzeugt, dass wir mit der Bereitschaftseinheit zum einen die objektive Sicherheitslage verbessern und zum anderen die subjektiv empfundene Sicherheit der Menschen in Wien erhöhen."

