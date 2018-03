Wr. Sonderlandtag - SP-Tanja Wehsely: Daseinsvorsorge im Sinne der Wienerinnen und Wiener

Daseinsvorsorge im Sinne der Wienerinnen und Wiener

"Gebühren dienen der Aufrechterhaltung von Daseinsvorsorge, nicht dem Ausverkauf derselben! Die ÖVP-Forderungen nach einer zeitlichen Flexibilisierung sind arbeitnehmerfeindlich, denn sie bedeuten letztlich keine Überstunden zahlen zu müssen, und, wo bleibt eigentlich die Zweckwidmung in der Wohnbauförderung?", konnte sich die Wiener SPÖ-Landtagsabgeordnete, Tanja Wehsely, im heutigen Sonderlandtag eine rhetorische Frage in Richtung ÖVP nicht verkneifen. Auch die FPÖ-PolitikerInnen seien ganz sicher nicht die Anwälte der so genannten "kleinen Leute", denn sie hätten gegen die Einführung der Mindestsicherung gestimmt. "Wir schon, denn etliche Dienstleistungen für die Wiener Bevölkerung, wie der Kindergarten, die Pflichtschulen sind fast gänzlich und andere, wie die Straßenreinigung, der Hochwasserschutz und die Arbeitsmarktförderung seien gänzlich gebührenfrei, so Wehsely weiter.

"Für eine durchschnittliche vierköpfige Familie bedeutet es also in Summe, dass die Entlastungen bei weitem überwiegen. Durch die Einführung der vergünstigten Jahreskarte, dem Top-Jugendticket und dem Gratiskindergarten erspart sich eine Wiener Familie immer noch rund 250 Euro im Monat im Vergleich zu 2011 - die Valorisierung bei Abwasser, Müll und Wasser mit 22 Euro jährlich mitgerechnet", bestätigte Wehsely. Doch auch Singles würden mit der neuen Abgabenregelung billiger in Wien leben, als noch vor zwei Jahren.

"Die Wienerinnen und Wiener bewerten ja auch nicht umsonst mit über 90 Prozent ihre Daseinsvorsorge - insbesondere Abwasser und Müllentsorgung - mit sehr positiv bis positiv. Das zeigt uns ja, dass wir am richtigen Weg sind: die Stadt erbringt Daseinsvorsorge im Sinne ihrer BewohnerInnen", so Wehsely abschließend.

