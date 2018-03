Rübig: Strom und Gas soll durch EU-Binnenmarkt leistbar Rübig: Strom und Gas bleibt durch EU-Binnenmarkt leistbar

Industrieausschuss des EU-Parlaments fordert konkrete Maßnahmen zum Ausbau des Energiebinnenmarkts

Brüssel, 21. Juni 2013 (OTS) "Wir brauchen Versorgungssicherheit, bessere Nutzung von europäischen Energievorkommen, leistbare Konsumentenpreise von Strom und Gas und mehr erneuerbare Energien in Europa. All das wird möglich mit einem gezielten Abbau von technischen und rechtlichen Hürden im Energiebinnenmarkt der EU", so der Energiesprecher der ÖVP im Europäischen Parlament, Paul Rübig, nach der Abstimmung im Industrieausschuss über den Forderungskatalog des Parlaments zum Ausbau des Energiemarktes in der EU. ****

"Der Energiebinnenmarkt bringt nur Vorteile, sowohl für Verbraucher als auch für Energieversorger. Auch die Energiewende in Europa wird technisch nur funktionieren, wenn die Barrieren im internen Energiemarkt abgebaut werden", erklärt der ÖVP-EU-Abgeordnete. Tatsächlich ist für die Nutzung von erneuerbaren Energien ein massiver Ausbau der Energienetze notwendig. "Wind-, Strom- und Sonnenenergie können meistens weder an den Orten, noch zu den Zeiten gewonnen werden, in denen sie am meisten benötigt werden. Deshalb müssen die Energieleitungen ausgebaut werden", so Rübig.

Zum Energiebinnenmarkt gehöre auch das Recht, dass jeder Verbraucher in der EU kostenlos innerhalb von drei Wochen den Versorger wechseln könne, so der EU-Parlamentarier. Schätzungen zufolge könnten die Verbraucher in der EU bei einem Wechsel zum günstigsten Stromtarif insgesamt bis zu 13 Milliarden Euro jährlich sparen. Der Forderungskatalog des Parlaments ist die Antwort auf

den Gipfelbeschluss der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten vom 22. Mai dieses Jahres, in dem sich diese zur Schaffung eines Energiebinnenmarktes bis Ende des Jahres 2014 verpflichtet haben. "Es ist wichtig, dass solche Gipfelbeschlüsse nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben, sondern dass ganz konkrete Maßnahmen folgen", drängt Rübig.

Paul Rübig sprach dazu heute auch bei einer gemeinsamen Veranstaltung des Management Clubs Wien und des Forum Versorgungssicherheit zum Thema "Energiezukunft 2030: Strategien, die halten".

