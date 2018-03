Waldner: ORF-Sparstift nicht beim Bachmannpreis ansetzen!

Kulturlandesrat Waldner sieht in der geplanten Einsparung des Bachmannpreises schweren Schlag für die Kultur in Kärnten

Klagenfurt (OTS) - Mit Ingeborg Bachmann kann Kärnten auf eine der namhaftesten und wichtigsten Schriftstellerinnen in der deutschsprachigen Literatur verweisen. Daher sei es laut Kulturlandesrat Dr. Wolfgang Waldner auch von großer Wichtigkeit, den Bachmann-Preis, einen der bedeutendsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum, weiterzuführen. "Die Einsparung in diesem Bereich durch den ORF wäre eine bittere Enttäuschung und ein schwerer Schlag für die Kärntner Kultur, die nach jahrelanger Vernachlässigung durch die FPK-Regierung gerade jetzt einen Aufschwung erlebt", so Waldner.

Nach 13 Jahren gebe es jetzt mit ihm, Waldner als Kulturreferenten, wieder eine offizielle Unterstützung des Landes für den Bachmannpreis, wenn auf Grund der angespannten Budget-Situation auch nur in bescheidenem Rahmen. Waldner sehe es geradezu als Pflicht für einen Kulturreferenten, diesen Preis zu unterstützen.

Dieser Preis sei nicht nur eine Auszeichnung für junge Literaten, er sichere das Gedenken an Ingeborg Bachmann und sei wichtig für das Image des Kulturlandes Kärnten, weil er weit über die Grenzen hinaus strahlt.

"Aber ohne ORF wird es diesen Preis nicht geben können", weist Waldner hin. Daher habe er auch bereits den Kontakt zu ORF-General Wrabetz hergestellt, um ihn umzustimmen. "Gerade mit dem Bachmannpreis hat der ORF seinen öffentlichen Kultur-Auftrag bisher in vorbildhafter Weise erfüllt", sagt Waldner abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Kärnten

Presseabteilung

Tel.: +43 (0)463 5862

landespartei @ oevpkaernten.at

www.oevpkaernten.at