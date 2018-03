Wiener Stadtwerke: Vorstand wird ab 2014 auf drei Personen reduziert

Gabriele Payr bewirbt sich nicht mehr um Generaldirektion

Wien (OTS) - Zu einer personellen Veränderung wird es ab 2014 im Vorstand der Wiener Stadtwerke kommen. Wie Generaldirektorin Dr. Gabriele Payr am Freitag in der Sitzung des Aufsichtsrats bekannt gab, wird sie nach Ablauf ihrer fünfjährigen Amtsperiode nicht mehr für diese Funktion zur Verfügung stehen. Die Generaldirektorin sagte, dass sie aus privaten Gründen beruflich leiser treten möchte und daher kein neues Mandat im Konzern anstrebt. Payr wird ihre Funktion bis Ende 2013 ausüben. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Wiener Stadtwerke, Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner, sagte, dass der Aufsichtsrat die Entscheidung Payrs zur Kenntnis nehme. Namens des Aufsichtsrats bedankte sich Hechtner für Payrs Engagement und Wirken im Interesse des Konzerns und seiner 16.000 MitarbeiterInnen. "Trotz teils schwieriger Rahmenbedingungen ist es den Wiener Stadtwerken unter Gabriele Payr in den vergangenen fünf Jahren gelungen, zentrale Infrastrukturleistungen für alle Wienerinnen und Wiener auf leistbarem und konstant hohem Niveau anzubieten", sagte Hechtner. Gabriele Payr: "Ich bin seit 2004 im Vorstand der Wiener Stadtwerke tätig. Es gab in diesen knapp zehn Jahren einige strategisch wichtige, gelungene Veränderungen, auf die ich sehr stolz bin."

Angesichts der wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen hat der Aufsichtsrat Payrs Ausscheiden zum Anlass genommen, eine Verkleinerung des Vorstands anzudenken. Nach eingehender Diskussion entschied man sich dafür, dass dieser ab kommendem Jahr nicht mehr wie bisher aus vier, sondern nur mehr aus drei Personen bestehen wird. Das bedeutet, dass in den nächsten Wochen wie gesetzlich vorgeschrieben zwei Vorstandsmandate der Wiener Stadtwerke wie bisher auf fünf Jahre ausgeschrieben werden. Vorstandsdirektor DI Marc Hall hat seine Funktion im Juli 2012 für fünf Jahre angetreten.

