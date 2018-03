Kunstrückgabebeirat beschließt eine neue Empfehlung

Die Empfehlung betrifft Bücher aus der Parlamentsbibliothek

Wien (OTS/BMUKK) - Der Kunstrückgabebeirat empfahl in seiner heutigen Sitzung (21. Juni 2013) Rückgaben von Büchern aus der Parlamentsbibliothek.

Im Auftrag der Parlamentsdirektion wurde durch externe Experten des Vereins für wissenschaftliche und kulturelle Dienstleistungen unter der Leitung von Dr. Harald Wendelin eine umfassende Datenbank zur Provenienz von rund 15.000 Bänden erstellt; aus den Recherchen ergab sich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg auch Bücher in die Parlamentsbibliothek einsigniert wurden, die aus Beständen stammen, als das Parlamentsgebäude als "Gauhaus" der NSDAP genutzt wurde.

Der Beschluss des Kunstrückgabebeirates empfiehlt gemäß § 1 Abs. 1 KRG die Rückgabe von 29 Signaturen an 20 von den Nationalsozialisten verfolgte Personen bzw. Organisationen, nämlich Dr. Edwin Bader und Dr. Lily Bader, Richard Beer-Hofmann, Auguste Goldschmid, Siegfried Graubart, Robert Holzinger, Dr. Paul Kisch, Hans T. Korolanyi, Ing. Felix B. Kraus, Ida Schnürer, Dr. Leopold Singer, Dr. Israel Taglicht, Hugo Tannenbaum, Lese- und Redehalle jüdischer Hochschüler in Wien, Bibliothek der Z.T.V. Avoda, Trumpeldor-Bücherei Wien, Jugendbund Josef Trumpeldor, Dr. Edmund Weber, Schwarz-Gelbe Aktion der Jugend im Reichsbund der Oesterreicher, Verein der Vivisektionsgegner sowie an die Israelitische Kultusgemeinde Wien.

Die Empfehlung ist im Wortlaut auf der Website der Kommission für Provenienzforschung unter www.provenienzforschung.gv.at wiedergegeben.

