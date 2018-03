Für Projekte zum Thema Arbeitswelt: AKNÖ-Schulpreis in St. Pölten verliehen

Heuer erstmals zwei erste Plätze in Kategorie Oberstufe

Wien (OTS/AKNÖ) - Der AKNÖ-Schulpreis 2013 ist vergeben. Die Arbeiterkammer überreichte die Auszeichnungen und Preisgelder an sechs Schulen, die sich im abgelaufenen Schuljahr durch besondere Projekte zum Thema "Arbeitswelt damals - heute - morgen" hervorgetan haben. Bei den Arbeiten der OberstufenschülerInnen fiel die Auswahl diesmal besonders schwer. Erstmals gibt es heuer zwei Siegerschulen.

Das Engagement der SchülerInnen der HAKs/HAS in St. Pölten und Bruck/Leitha machte der gründlichen Jury ihre Arbeit nicht einfacher. "Wir konnten uns beim besten Willen nicht entscheiden, wer besser war", beschreibt Jury-Mitglied und AUA-Betriebsrat Rene Pfister das Dilemma. In Bruck/Leitha produzierten die SchülerInnen Videos, die sich sowohl mit Traumberufen als auch mit aktuellen Entwicklungen in der Arbeitswelt beschäftigten. Die St. Pöltner Projektgruppe organisierte gänzlich eigenständig eine Podiumsdiskussion mit Interessenvertretern wie von der AKNÖ und ExpertInnen vom AMS sowie FirmenvertreterInnen. Auf Platz drei landeten die SchülerInnen der Vienna Business School in Mödling. Sie verglichen die Arbeitswelten in verschiedenen Ländern und arbeiteten einen Leitfaden für Auslandsaufenthalte aus.

In der Unterstufe entschieden die SchülerInnen der Hauptschule Zistersdorf den AKNÖ-Bewerb für sich. Ausgehend von der Jeans-Produktion setzten sie sich mit den Arbeitsbedingungen in Handel und Bekleidungsindustrie, Outsourcing und den ökologischen Folgen der Globalisierung auseinander. Die Jugendlichen der Neuen Mittelschule Augasse Neunkirchen rückten die Berufswahl und die verschiedenen Arbeitsbedingungen von Frauen in den Fokus - sowohl in der Vergangenheit als auch heute. Damit kamen sie auf Platz zwei. Ebenfalls einen Stockerlplatz bekamen die jungen VertreterInnen der Neuen Mittelschule in Göllersdorf. Sie setzten sich mit dem Thema Fair Trade auseinander. Höhepunkt ihres Projekts war ein Verkaufsstand samt Preisliste und Werbeplakaten. Wegen großen Erfolges musste dieser übrigens wiederholt werden.

Für die Schulen gibt es Preisgelder in der Höhe von insgesamt 6.500 Euro. "Das ist eine Menge Geld für uns", sagt Günter Karner, Leiter der Bildungsabteilung der AKNÖ. "Wir hoffen natürlich, dass es weiter verwendet wird, damit sich SchülerInnen Gedanken über die Arbeitswelt machen können und das Geld zum Beispiel für Lehrausgänge benützt wird." AKNÖ-Vizepräsident Michael Fiala zollte den SchülerInnen bei der Preisverleihung Respekt: "Wie viel Zeit sich die SchülerInnen für diese Projekte genommen haben, wie viel Mühe sie sich gegeben haben, zeigt, wie wichtig das Thema Arbeitswelt für sie ist und wie sehr sie sich damit beschäftigen."

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Schober

AKNÖ-Lehrausbildung, Bildung und Kulturpolitik

01 58883 - 1884

noe.arbeiterkammer.at/presse