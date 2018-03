LR Schwarz und Vors. Ertl: Administrative Aufgaben von NÖ Pflichtschullehrern und -leitern werden erhoben

Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Pflichtschultypen wird installiert

St. Pölten (OTS/NÖI) - Im Rahmen einer Pressekonferenz kündigten heute Bildungs-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz und der Vorsitzende der NÖ Landeslehrer, Helmut Ertl, die Installierung einer Arbeitsgruppe an, welche die administrativen Aufgaben von Pflichtschullehrern und -leitern zahlen- und zeitmäßig erfassen wird.

Landesrätin Schwarz betonte: "Während es in mittleren und höheren Schulen Sekretariate und Administratoren zur Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten gibt, müssen im Pflichtschulbereich vor allem die Direktoren - aber natürlich auch die Lehrer - diese Aufgaben mitübernehmen. Wir verlieren damit gut ausgebildete Pädagogen an die Administration - einen Bereich, in dem ihnen auch Ausbildung fehlt. Wir in Niederösterreich wollen nun genau wissen, welche Tätigkeiten wie viel Zeit in Anspruch nehmen. Daher haben Vorsitzender Ertl und ich eine Arbeitsgruppe installiert, die für alle Pflichtschultypen - Volksschulen, Hauptschulen/Neue Mittelschulen, Polytechnische Schulen und Sonderpädagogische Schulen - dazu Daten erheben soll."

Ziel ist, daraus in Folge Maßnahmen abzuleiten. "Wir werden uns einerseits anschauen, ob all diese administrativen Tätigkeiten tatsächlich notwendig sind und werden hier gegebenenfalls Vorschläge zur Entrümpelung machen. Und die Zahlen sollen uns auch helfen, Forderungen an den Bund nach mehr Unterstützungspersonal zu untermauern", so Schwarz.

Ertl erinnerte daran, dass diese Problematik weder neu noch NÖ-spezifisch ist: "Erst kürzlich haben die Vorsitzenden der Zentralausschüsse aller Bundesländer wieder ein Schreiben an die Ministerin gerichtet, in dem sie auf diese Problematik der Überfrachtung mit administrativen Tätigkeiten hinweisen. Und seit Jahren liegt ein Vorschlag zur Neubewertung der Leitertätigkeit im Ministerium."

Schwarz verwies in diesem Zusammenhang auch darauf, dass Lehrer nicht das Gefühl haben dürfen, dass sie Elternersatz sind: "Wir haben in den letzten Jahrzehnten ein Szenario entwickelt, wo viele Elternpflichten an die Schulen übertragen wurden. Ich denke hier nur an Gesundheits-Vorsorgemaßnahmen wie Impfaktionen oder Zahnpflegeprogramme sowie auch an die Administration der Schülerfreifahrt. Wir werden uns verstärkt überlegen müssen, was wir wieder in die Eigenverantwortung der Eltern zurückgeben. Denn Eltern haben nicht nur eine Erziehungsverantwortung, sondern auch eine Erziehungs-Verpflichtung."

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich, Presse

Tel.: 02742/9020 DW 140

www.vpnoe.at