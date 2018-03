Grüner Pressedienst Oberösterreich: Beim heutigen Leserbrief in der Kronen Zeitung von Efgani Dönmez handelt es sich um Fälschung

Grüner Bundesrat hat diesen Leserbrief weder verfasst noch an die Kronen Zeitung geschickt

Linz (OTS) - Die Kronen Zeitung druckt heute auf Seite 36 einen Leserbrief mit dem Titel "Politische Entschuldigung" ab, der mit "Efgani Dönmez, Die Grünen-Bundesrat, Linz" gezeichnet ist. Dieser Leserbrief wurde weder von Efgani Dönmez verfasst noch an die Kronen Zeitung geschickt. Es handelt sich um eine Fälschung.

Efgani Dönmez prüft rechtliche Schritte gegen Unbekannt.

Was Efgani Dönmez zu dieser Causa zu sagen hat, hat er am 19.6.2013 in dieser Erklärung -

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130619_OTS0108/erklaerung-vo

n-bundesrat-efgani-doenmez - gesagt.

Rückfragen & Kontakt:

Presse Die Grünen OÖ

Mag. Hadmar Hölzl

Tel.: 0676 898 400 530

hadmar.hoelzl @ gruene.at

ooe.gruene.at



Landgutstraße 17

4040 Linz