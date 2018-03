Antenne und ASVÖ-Wien Familienrudertag

Wien (OTS) - Der ASVÖ-Wien Familienrudertag steht vor der Tür. Gemeinsam mit Radio Antenne Wien 102.5 findet am 22. Juni 2013 ein Familienfest an der Alten Donau statt. Höhepunkt der Veranstaltung ist das Ruderrennen zwischen den beiden Moderatoren der Antenne Wien Morgenshow Marcel und Lydia. Prominente Unterstützung erhalten die beiden von Dancing Star Biko Botowamungu, Kabarettistin Susanne Pöchacker sowie Schauspieler und Kabarettist Andreas Ferner.

ASVÖ Familientag.

Für die HörerInnen von Antenne Wien wird ab 12:00 Uhr an der Alten Donau einiges geboten. Bewegung am und im Wasser steht im Mittelpunkt. BesucherInnen können am Ruderergometer erste Kilometer absolvieren, selbst in ein Ruderboot einsteigen, Paddeln im Kajak testen oder in einem Drachenboot über die Wellen gleiten.

Zur Entspannung bietet sich ein Bad in der Alten Donau oder eine Gondelfahrt an.

Auch am Ufer gibt es Spiel und Spaß in Form von Slack lining, Sport stacken, Tennis, Surfen am Surfsimulator oder eine Mutprobe am Kletterturm.

Wer die beiden Antenne Wien Moderatoren beim Ruderrennen anfeuern möchte, hat ab 16 Uhr Gelegenheit dazu.

Wiener Wahnsinn als musikalische Unterstützung.

Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt: Die Wiener Rockband Wiener Wahnsinn sowie Walldorf & Stettler sorgen für Stimmung am Gelände des Wiener Ruderclub Donaubund. Austro Rock und Pop Musik wechseln mit entspannten Reggae Klängen.

Eintritt sowie Speisen und Getränke von Stix's Schlemmereck sind frei. Unter allen BesucherInnen werden 20 Kaffeemaschinen der Firma Cremesso verlost.

Termin: Samstag, 22. Juni 2013, ab 12:00 Uhr

Ort: Wiener Ruder Club Donaubund, Dampfschiffhaufen 41, 1220 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Lengauer

ASVÖ-Wien

1060 Wien, Gumpendorfer Straße 65/18

Tel: +43 1 586 96 52-10

Fax: +43 1 586 96 52-20

Mobil: +43 664 140 69 62

maria.lengauer @ asvoewien.at

www.asvoewien.at